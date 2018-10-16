Мэр ушел, оставив след

За 9 месяцев в занимаемой должности Виталий Веркеенко успел сделать немало, снискав уважение горожан

В четверг, 11 октября, Виталий ВЕРКЕЕНКО покинул кресло мэра Владивостока. Ушел «по собственному желанию», объяснив свое решение фразой: «Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации…». Жаль! За 9 месяцев в занимаемой должности успел сделать немало, снискав уважение горожан. Прощаясь в думе города и благодаря за плодотворное сотрудничество, мэр оставил депутатам два «наказа»: первый – продолжить работу для получения Владивостоком статуса города федерального значения, что радикально изменит ситуацию с бюджетом. И второй – перейти в перспективе к прямым выборам главы города.

Стоит вспомнить, что свою деятельность в кресле мэра Веркеенко начал со знакомства с коллективами ведущих предприятий города. Встречался с людьми, выслушивал их предложения, формируя тем самым программу действий.

В итоге, был отменен ряд скандальных разрешений на строительство: в районе Академгородка высотки намеревались построить прямо в лесной зоне, на ул. Кирова стройку планировали на небольшом зеленом пятачке, и на Эгершельде – впритык к школьному стадиону.

Летом было принято ключевое для города решение - о закрытии мусоросжигательного завода в районе Снеговой Пади. Это стало настоящим событием для жителей всего Советского района: они больше не глотают дым из труб завода.

Состояние дорог – одна из острейших проблем Владивостока. Но она решается. В этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» были капитально отремонтированы 10 улиц – тротуары и дорожное полотно. При этом работы были начаты раньше, чем в прошлом году, а их ход работ мэр взял под личный контроль, следил за качеством и сроками их завершения.

В период весенней распутицы на острове Русском тотально поплыли все грунтовые дороги - островитянам было ни проехать, ни пройти. Подрядчик, выигравший муниципальный контракт на обслуживание грунтовок, с заданием не справился. Вмешался глава города. Контракт с нерадивым подрядчиком был расторгнут, а исправлять ситуацию с раскисшей дорогой поручили муниципальному предприятию. Грунтовка была укреплена скальным грунтом и восстановлена.

Аналогичная ситуация – в микрорайоне Патрокл. Жилье было сдано в эксплуатацию полтора года назад, однако застройщик обанкротился и не выполнил свое обещание – заасфальтировать дорогу на пересечении улиц Борисенко и Сочинская. Веркеенко поручил устранение недоделки муниципальным дорожникам: дорогу отсыпали асфальтовой крошкой, приведя в порядок.

Кстати, по ходатайству мэра все 30 участков, обозначенных на проекте планировки под строительство дорог и находившихся в федеральной собственности, переданы городу. Это позволит не только ремонтировать грунтовки в новом микрорайоне, но и строить новые дороги.

По просьбе жителей Патрокла было найдено и оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями канализации, которые загрязняли безымянное озеро вблизи микрорайона. После вмешательства мэра насосные станции отремонтировали, а в озеро запустили полезные микроорганизмы, которые очищают воду.

По инициативе Виталия Веркеенко во Владивостоке был продолжен процесс модернизации работы общественного транспорта. На ряд маршрутов перевозчики поставили новые автобусы средней вместимости. Но самое главное – начался процесс внедрения безналичной системы оплаты проезда: буквально на днях по итогам открытого конкурса определен исполнитель по внедрению на городском пассажирском транспорте системы безналичной оплаты проезда - ПАО «Сбербанк».

Впервые с 2010 года была массово закуплена коммунальная спецтехника – 5 больших и 3 малых «пылесосов» для уборки дорог и тротуаров. Техника – универсальная, в зависимости от оборудования может работать и зимой, и летом.

«Лучшее – детям» - не пустые слова для Виталия Веркеенко. Во Владивостоке в ближайшие годы будет построено 9 новых детских садов. Реконструкция сада на Постышева уже началась, на очереди – стройки на улицах Станюковича, Маковского, Тихвинской и других.

Одним из первых заявлений на посту мэра Виталий Веркеенко предложил переселить спортивную школу «Гармония» в более подходящее помещение, а старинное здание бывшего «Северного китайского театра» сделать туристическим объектом. Для реализации идеи была проведена встреча с президентом общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», заместителем председателя комитета Госдумы Ириной Родниной, где обсуждался вариант передачи в муниципальную собственность здания ТГЭУ-ДВФУ (Океанский пр-т, 19), где могла бы разместиться спортивная школа «Гармония». Знаменитая спорт-сменка идею поддержала, осталось дождаться решения.

Активными темпами идет капитальный ремонт подпорных стен, лестниц, тепловых сетей – эта сфера, по мнению Виталия Веркеенко, имеет особое значение. По инициативе главы города была запущена масштабная программа по озеленению. С начала весны в краевом центре высадили около 2,5 тысяч кустарников и деревьев. А в октябре на склонах сопок и в скверах городские озеленители высадят 2750 саженцев рододендрона.

К слову, вечером, в свой последний рабочий день мэр высадил вместе с семьей более двухсот саженцев рододендрона.

Главой города были инициированы реформа в сфере нестационарных торговых объектов. Цель реформы – пополнение городского бюджета, упорядочивание уличной торговли, которая до сих пор развивалась достаточно хаотично, поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе, а также борьба с коррупцией.

По словам Виталия Веркеенко, покидать Приморье он не собирается и продолжит работать на благо поверивших ему людей. Во Владивостоке много дел, которые нужно довести до конца.

На фото: Более двухсот саженцев рододендрона высадил Виталий Веркеенко вместе с семьей в сквере Суханова 11 октября. Так символично он завершил свой последний рабочий день на посту мэра Владивостока.

Фото из архива.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.