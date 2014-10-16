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Губернатор Приморья: бюджет 2015 года на 3/4 социально-ориентированный
Администрация края на социально-экономическое развитие региона в 2015 году планирует направить свыше 63 миллиардов рублей. Из них 15 миллиардов рублей будет выделено приморцам в виде различных мер адресной социальной поддержки.
Об этом заявил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в ходе рабочего совещания, на котором обсудили проект закона о краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
Глава региона отметил, что несмотря на сложности мировой экономики, бюджет Приморья в следующем году сохранит социальную ориентированность.
«Сложности мировой экономики, безусловно, отражаются на экономике любого региона, но мы обязательно сохраним социальную направленность бюджета - более 75 процентов расходов будет направлено на поддержку и развитие сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, адресную социальную поддержку населения»,- заявил Владимир Миклушевский.
Также он отметил, что меняется структура бюджета. Там, где возможно бюджетные расходы замещаются внебюджетными источниками.
«В проекте бюджета на 2015 год заложены основные показатели, необходимые для дальнейшего социально-экономического развития региона. В полном объеме предусмотрены средства на выполнение майских Указов Президента, достаточно средств для выплаты достойной заработной платы работникам бюджетной сферы и безусловного выполнения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Приморья», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
В частности, для повышения качества образовательного процесса в бюджете будут предусмотрены средства на ремонт и строительство общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, детских садов, а также домов для переселения граждан из аварийного жилья.
Всего на реализацию важных социальных вопросов было решено увеличить расходы краевого бюджета на 400 миллионов рублей по сравнению с 2014 годом.
Отметим, проект краевого бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов будет представлен на рассмотрение краевым депутатам к 20 октября. В первом чтении его рассмотрят на заседании Законодательного Собрания Приморья в ноябре.
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