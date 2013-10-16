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Владимир Миклушевский принял участие в Правительственной комиссии по ликвидации ЧС
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 15 октября принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке. Совещание провел полномочный Представитель Президента в ДВФО Юрий Трутнев в Благовещенске.
В рамках заседании Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков доложил о реализации мер по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения. Главы дальневосточных регионов отчитались опроизведенных выплатах пострадавшим гражданам. Также на заседании обсудили ход восстановительных работ поврежденных мостовых сооружений и автомобильных дорог.
Напомним, приморцам, пострадавшим от наводнения, выплачено почти 30 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Также оказана социальная поддержка на 70 миллионов рублей из резервного фонда администрации Приморского края.
Кроме того, Владимир Миклушевский выступил с инициативой – не ждать поступления федеральных средств, а провести выплаты из краевого бюджета, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.
«Я хочу, чтобы люди получили деньги. Поэтому предлагаю простую вещь – выплатить из краевого бюджета, а когда поступят федеральные деньги – компенсировать расходы краевой казны. Мы закроем этот вопрос и люди спокойно будут заниматься восстановлением своего имущества», - заявил губернатор.
Владимир Миклушевский добавил, что к исполнению Указа Президента нужно отнестись со всей серьезностью. Поэтому глава региона дал поручение вице-губернаторам, и директорам профильных департаментов проехать по территориям с проверками.
«Я и сам поеду районы, чтобы лично все посмотреть. Пока мы не убедимся, что все пострадавшие получили соответствующую помощь, программа будет продолжаться», - заявил Владимир Миклушевский.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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