С чем связаны кадровые рокировки в «Нашем доме Приморье»?

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября, ZRPRESS. Губернатор Миклушевский берет контроль над главной инвестиционной компанией Приморья

Как уже сообщал ZRPRESS, c 6 октября генеральным директором ОАО «Наш дом Приморье» - 100% краевой собственности - назначен проректор по финансам и экономике Дальневосточного федерального университета Игорь ВАТУЛИН. Возглавлявшая «Наш дом…» Марина ЛОМАКИНА переведена на должность заместителя генерального директора.

В самой компании пока отказались комментировать кадровую перестановку. Но вокруг рокировки уже возникло немало версий и слухов – от обвинений в «лояльности» Ломакиной к семейному бизнесу до… «москали» захватывают строительную отрасль Приморья.

Между тем до недавнего времени репутация Марины Ломакина не вызывала вопросов даже у желтой прессы, кроме близости к окружению Сергея ДАРЬКИНА (при нем она возглавила главную инвестиционную компанию края). Дважды, по итогам 2010 и 2011 гг., Экспертный совет Бизнес-Премии Приморского края присуждал Ломакиной звание лучшего менеджера Приморья. В прежнем составе городской думы Владивостока она возглавляла самый ответственный комитет по экономической политике и муниципальной собственности. А недавно строительные организации вновь избрали ее председателем СРО «Региональное объединение строителей Приморского края».

Так что стало причиной смены первого лица главной инвестиционной компании Приморья?

Напомним, ОАО «Наш дом Приморье» было учреждено администрацией Приморского края в 2002 г. как региональный оператор ипотечного рынка жилья, чтобы сделать доступнее покупку квартир для приморцев. Став агентом АИЖК в крае, компания реально помогла многим владельцам ипотеки перекредитоваться после кризиса 2008 г.

Инвестиционный опыт оказался востребован при подготовке к саммиту АТЭС. Именно «Нашему дому - Приморье» было поручено возведение во Владивостоке к саммиту АТЭС двух пятизвездочных отелей на Корабельной набережной и мысе Бурный на средства краевого бюджета. У отелей уже появился управляющий оператор в лице международной корпорации сети «Хаятт», которая стала главным контролером качества строительства и подбора персонала. Поставки оборудования опоздали. Достроить объекты в срок не успели. Похоже, вину за это и возложили на Ломакину.

Кстати, в начале октября Счетная палата РФ завершила проверку использования бюджетных средств на строительстве отелей. Согласно акту проверки, нарушений в расходовании средств не обнаружено и 2-миллиардный кредит на размещение заказов на оборудование за рубежом признан обоснованным. Да и откуда взяться финансовому перерасходу, если первоначально стоимость объектов была определена из расчета около $3000 за квадрат, включая внутреннюю отделку, сложнейшие инженерные сети и даже мебель. Тут любой житель Владивостока, который хотя раз имел дело с недвижимостью, скажет: нереально!

Впрочем, именно такие «экономичные» сметы позволили бывшему губернатору Сергею Дарькину включить в проекты саммита дорогу Аэропорт – Де-Фриз – Седанка – Патрокл и мостовую переправу через Амурский залив. И построили. Теперь поправляем, правда, дешевые технологии. Вот только «поправлять» смету отелей в 7,5 млрд руб. придется уже команде нового губернатора Владимира Миклушевского. Этим, пожалуй, и объясняется его решение взять бюджетные средства в ОАО под личный контроль – Ватулина он знает еще по Московскому институту стали и сплавов.

Но главное все-таки в том, что «Наш дом - Приморье» - оператор крупнейшего инвестиционного проекта в крае – интегрированной зоны «Приморье». Найти инвесторов на игорную зону не удалось, и тогда, не без личного участия Ломакиной, проект сменил свою концепцию с игорной составляющей на интегрированную развлекательную зону с потенциалом семейного туристического отдыха. Официальный запрос на концепцию размещения объектов в бухте Муравьиной был направлен потенциальным инвесторам – участникам игорного бизнеса в июле этого года до 21 сентября.

Саммит АТЭС во Владивостоке подстегнул интерес соседей, и срок был продлен до 5 октября. По данным «ЗР», ответы уже поступили, в том числе из США и Гонконга. Экспертный совет администрации Приморского края должен подвести итоги через месяц.

Но будет ли способствовать доверию инвесторов смена руководства в компании-операторе?

По сведениям «ЗР», проверки ОАО «Наш дом – Приморье» продолжаются, включая расходы на игорную зону. Как выяснилось, на территории ИРЗ уже возведено одно здание будущего казино и гостиницы на частные инвестиции «Первой игровой компании Востока», где СМИ обнаружили участие мужа Ломакиной. Найдет ли Счетная палата здесь конфликт интересов семейного бизнеса и краевой собственности – вопрос. Во всяком случае, уже ясно, что краевого бюджета эти расходы не коснулись.

По данным той же Счетной палаты РФ, объем государственных средств, израсходованных в 2007–2010 годы на создание и развитие игорных зон, составил 1,4 млрд рублей, 97% которых составляют расходы Краснодарского края и Ростовской области. Как известно, других желающих вложиться в четыре игорные зоны в России за 6 лет действия закона не нашлось. И после фиаско «Азов-сити» правительство готово признать провал проекта крутить рулетку вдали от цивилизации. А в Приморье дело, похоже, сдвинулось с места.

В прошлом году были проведены конкурсы на развитие нескольких участков в зоне бухты Муравьиной. Их выиграли семь компаний — российские и иностранные инвесторы. Среди них российские «Первая игровая компания Востока», Royal Time Group (Казань), ООО «Хоумуокс Приморье», принадлежащее кипрской Noutelico Trading Limited. По информации, озвученной на выставке инвестиционных проектов в рамках Делового саммита АТЭС, эти инвесторы готовы вложить $626,8 млн. В следующем году обещают открыть первую 4-звездочную гостиницу (100 номеров) с рестораном, оздоровительным центром и казино. А вот на остальные участки интегрированной зоны ОАО «Наш дом – Приморье» ищет инвесторов с помощью запроса.

ДОСЬЕ «ЗР»: В интегрированную игровую зону «Приморье общей площадью 263 га нужно вложить $2 млрд. По планам, к 2022 году в Муравьиной бухте, что в 50 км от Владивостока, должны появиться 17 интегрированных центров (гостиницы категорий 3–5 звезд с казино, магазинами и ресторанами), яхт-клуб, причал, горнолыжная трасса, торгово-выставочный и административно-офисный центры, гостевые виллы, пляжи.

9 сентября в рамках Делового саммита АТЭС было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций (учредитель и главный инвестор — Внешэкономбанк) и Приморским краем. Это имело вес. После саммита в адрес оператора стали поступать новые предложения. И на примере зоны «Приморье» мы должны получить ответ, появилось ли доверие к краю после саммита АТЭС. Вот цена рокировок в управлении «Наш дом – Приморье».

Евгений ИТАРОВ.