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Экс-прокурор Владивостока побеждает на выборах в Ольгинском районе
Экс-прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО во второй раз за два года сумел избраться в думу Ольгинского района. На состоявшихся в воскресенье довыборах в местную думу самовыдвиженец Романченко вошел в тройку лидеров голосования, которые должны получить депутатские мандаты.
14 сентября жители нескольких сел Ольгинского района избирали троих депутатов в местную думу по многомандатному округу №5. В 2013 году выборы здесь уже проходили, однако позднее суд отменил итоги голосования в связи с выявленными нарушениями. Дмитрий Романченко, не тот момент еще числившийся прокурором краевой столицы, а также двое других кандидатов, лишились депутатских мандатов.
Год спустя бывший прокурор решил вновь побороться за кресло сельского депутата. На места в районной думе претендовали 14 человек, и по итогам голосования Дмитрий Романченко вошел в тройку победителей, набрав 31,38 проц. голосов. Кроме него, в думу проходят два представителя «Единой России» - директор ЗАО «Милоградовское-1» Сергей РЕДЬКИН (67,79 проц.) и школьный учитель Антонина ВИШНЕВСКАЯ (44,8 проц.).
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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