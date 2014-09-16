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Единороссы избраны главами двух районов Приморья

16 Сентября 2014, 11:54 | Приморье

14 сентября новых руководителей выбирали в Октябрьском и Ольгинском районах

В районах Приморья подводят итоги муниципальных выборов, которые прошли 14 сентября одновременно с голосованием по кандидатуре губернатора. Жители двух районов края – Ольгинского и Октябрьского – в воскресенье избирали глав своих территорий. По предварительным данным, победу в обоих случаях одержали представители «Единой России».   

По данным краевой избирательной комиссии, новым главой Ольгинского района избран единоросс Сергей БАСОК, за которого отдали голоса более 41 проц. избирателей. Второе место у эсера Андрея КУЧМЫ с 21 проц. голосов, третью и четвертую позиции заняли выдвинутый ЛДПР пенсионер Александр КАРГИН и единственный самовыдвиженец, предприниматель Владимир СЕЛЕДКОВ. Явка на выборы составила немногим более 50 проц.

Напомним, что в ходе избирательной кампании суд отменил регистрацию еще двух кандидатов, которые могли составить серьезную конкуренцию остальным – бывшего главы соседнего Кавалеровского района Сергея ПЛЕВАКО и главы поселка Ольга Геннадия КОЗОНКОВА.

Более уверенной стала победа выдвинутого «Единой Россией» гендиректора совхоза «Искра» Дмитрия НИКИФОРОВА на выборах главы Октябрьского района. За него 14 сентября отдали свои голоса более 77 проц. избирателей, пришедших на участки. 11,8 проц. получил представитель ЛДПР, предприниматель Алексей ПАНКРАТОВ, а беспартийный пенсионер Александр БЕЛКИН довольствовался 5,2 проц. голосов.    

«Мы провели серьезную работу в каждом районе. Это касалось и выбора кандидатов от партии, и разработки их предвыборной программы. Также очень важную роль сыграла и тактика прямого общения с людьми. Все наши кандидаты смогли выстроить грамотный диалог со своими избирателями, четко определить запросы, существующие сейчас в крае и дать адекватные ответы на них», - прокомментировала итоги муниципальных выборов секретарь регионального отделения партии Людмила ТАЛАБАЕВА.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: выборы  приморье 



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