Партия власти вернула себе власть в Приморье

Местные думы в двух крупных городах Приморья в ближайшие годы будут контролировать единороссы. Партийные списки «ЕР» получили поддержку более половины избирателей в Спасске-Дальнем и Уссурийске, кроме того, кандидатам от партии власти достанется большинство мест в думах Дальнереченска и Октябрьского района.

Победы на муниципальных выборах-2014 не только позволили «Единой России» взять реванш за не слишком убедительные кампании 2013 года, но и обеспечить контроль над муниципальными образованиями накануне ожидаемой реформы местного самоуправления.

По предварительным данным, на выборах в думу Уссурийска за список кандидатов от «ЕР» отдали голоса 62% избирателей. У КПРФ голосов в четыре раза меньше - 14,15%, а ЛДПР и «Справедливая Россия» пришли к финишу ноздря в ноздрю - у них 10,82 и 10,46% голосов соответственно. Таким образом, по своему партийному составу новая дума УГО будет аналогична Государственной Думе РФ, где представлена только большая четверка партий.

В Спасске-Дальнем, где местная дума тоже формируется по смешанному принципу, больше всего голосов набрал партсписок «Единой России» (51,38%). Помимо единороссов, в новую думу проходят представители КПРФ (22,89%) и ЛДПР (7,76%). А вот «Справедливая Россия», «Коммунисты России» и «Гражданская инициатива» набрали менее 5% голосов. Явка на выборах в Спасске-Дальнем была заметно ниже, чем в Уссурийске – на участки 14 сентября пришло около трети избирателей.

При этом после подведения итогов голосования по одномандатным округам «ЕР» может еще более упрочить свое лидерство - как правило, в большинстве округов на муниципальных выборах партия власти добивается победы своих кандидатов. Таким образом, уже сейчас очевидно, что «Единая Россия» как минимум сохранит контроль над думами двух крупных приморских городов, а как максимум – получит в них квалифицированное большинство (более 2/3 мест). Это особенно важное преимущество, учитывая, что в обоих городах внедрена система сити-менеджмента.

А вот новых руководителей в Октябрьском и Ольгинском районах избирали напрямую. Победу в обоих случаях также одержали представители «Единой России». По данным краевой избирательной комиссии, новым главой Ольгинского района избран единоросс Сергей БАСОК, за которого отдали голоса более 41% избирателей. Второе место у эсера Андрея КУЧМЫ с 21% голосов, третью и четвертую позиции заняли выдвинутый ЛДПР пенсионер Александр КАРГИН и единственный самовыдвиженец, предприниматель Владимир СЕЛЕДКОВ.

Более уверенной стала победа выдвинутого «Единой Россией» гендиректора совхоза «Искра» Дмитрия НИКИФОРОВА на выборах главы Октябрьского района. За него 14 сентября отдали свои голоса более 77% избирателей, пришедших на участки. 11,8% получил представитель ЛДПР, предприниматель Алексей ПАНКРАТОВ, а беспартийный пенсионер Александр БЕЛКИН довольствовался 5,2% голосов.

Отметим, что муниципальные выборы-2014, в отличие от кампаний 2013 года в Приморье, обошлись без громких скандалов, связанных со снятием зарегистрированных кандидатов. Исключение составил разве что Ольгинский район, где по иску одного из соперников судом была аннулирована регистрация кандидата на пост главы района Сергея ПЛЕВАКО. Попутно от выборов главы района отодвинули и главу райцентра, поселка Ольга, Геннадия КОЗОНКОВА. Впрочем, достаточно спокойное прохождение выборов на других территориях может быть прямым следствием тщательного отбора кандидатов еще на стадии подачи документов в избирком. Политолог Виктор БУРЛАКОВ считает, что ход муниципальных кампаний 2014 года контролируется в большей степени, чем раньше, из стратегических соображений.

- Думаю, что в краевой администрации сделали выводы из муниципальных выборов двух прежних лет. Если в 2012 году новое руководство региона еще не вошло в колею, а в 2013-м в центре внимания были выборы во Владивостоке, то сейчас кураторы внутренней политики решили контролировать процесс муниципальных выборов на все 100%, - считает эксперт. - Впереди реформа местного самоуправления, и от того, кто будет работать в городских и районных органах власти, во многом зависит ход реформы на местах. На представителей парламентских партий, которые баллотируются в депутаты и главы, есть определенные рычаги влияния, и в случае надобности эти рычаги будут задействованы.

- Мы провели серьезную работу в каждом районе. Это касалось и выбора кандидатов от партии, и разработки их предвыборной программы. Также очень важную роль сыграла и тактика прямого общения с людьми. Все наши кандидаты смогли выстроить грамотный диалог со своими избирателями, четко определить запросы, существующие сейчас в крае, и дать адекватные ответы на них, - прокомментировала итоги выборов секретарь регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.