Этническая политика выходит на первый план

Межнациональные отношения во всем мире, в том числе и в России, все чаще оказываются в первых строчках повестки дня. Руководители РФ, президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ и председатель правительства Владимир ПУТИН регулярно поднимают эту тему. Глава государства даже провел в текущем году специальное заседание Госсовета.

На самом высоком уровне к проблеме подходят комплексно. Например, одно из последних нововведений, предложенных в конце августа 2011 года, заключается в более точном использовании слова «национальный», которое можно будет применить только в отношении всего российского государства. Министерство регионального развития уже разработало первоначальный вариант законопроекта. Как выяснилось, корректировать предстоит не менее полутора десятков действующих законов. Пример, казалось бы, мелкий. Но он лишь еще ярче демонстрирует, что мелочей в таком вопросе нет и тема приобретает все большую актуальность.

– Всем руководителям регионов взять под личный контроль вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений, – поручил Дмитрий Медведев. – Руководителям республик, руководителям территорий наладить работу с национальными общинами в других регионах, оказывать содействие нормализации межэтнических отношений.

Приморский край уже имеет уникальный исторический опыт выстраивания гармоничных межнациональных отношений. Причем современные политики продолжают его развивать и обогащать. Значительное внимание теме уделяют депутаты Законодательного Собрания Приморского края и лично спикер Виктор ГОРЧАКОВ.

– Ответственность за судьбу России несут все ее народы в одинаковой мере, – цитирует Конституцию Виктор Горчаков. – Эти слова вызывают уважение и определяют отношение ко всему вообще. В этих строках опыт, накопленный человечеством и закрепленный в законе для использования. Это государственный курс, направленный на сближение наций, взаимопроникновение их исторического опыта и культур, посыл государственным органам власти: эта тема важнее всего, мы, законодатели, должны уделять ей внимание в первую очередь.

Как известно, исторически так сложилось, что в общей сложности в Приморье представлены 129 национальностей. Но в последнее время, по статистике, поток мигрантов в край за год увеличился в 12 раз.

– У нас нет полной информации, сколько у нас в крае мигрантов из ближнего зарубежья. Мы знаем только о тех, кто встал на учет, устроился на работу, а те, кто приехал и не предпринял ничего, где он, что, мы не знаем, – утверждает заместитель директора Азиатско-Тихоокеанского института миграционных процессов Сергей ПУШКАРЕВ. – Нужно усилить схему выявления и подключить национальные объединения, линейную полицию на транспорте. Приехавший должен на первом этапе опереться на национально-культурное объединение. Почему? Часто едут люди неграмотные, не владеющие языком. Нужно делать прогноз, кто собирается приехать, сколько, управлять процессом. Нужна программа демографического и миграционного развития Приморья, а может, Дальнего Востока. Необходимо к этому вопросу подойти комплексно, принимать решения с перспективой на десять лет и более.

Сергей Пушкарев призывает как можно быстрее создавать центры адаптации для мигрантов. В этих центрах должны знакомить с российским законодательством, культурой, обычаями и правилами поведения для снижения возможных бытовых конфликтов. Структура центра, по его мнению, должна включать представителей Федеральной миграционной службы, медико-санитарного контроля, профессионального отбора, специалистов, преподающих русский язык, юристов. В одном месте можно осуществить весь цикл подготовки работника для предъявления его работодателю. Социально-адаптационный миграционный центр может работать и по схеме государственно-частного партнерства. Государство осуществляет выдачу разрешений, определяет квоты, ведет контроль использования рабочих рук мигрантов на конкретных объектах их пребывания. А механизм определения квалификации, размещение, проживание, медицинское обслуживание может вести некоммерческая организация.

Необходимо воспитание гражданского сознания в детской и молодежной среде, считает председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков. Необходимо активнее знакомить жителей с многообразием народов России, воспитывать интерес к людям других национальностей. Ведь наиболее вызывающе ведут себя именно молодежные группировки.

– От позиции преподавателя в школе или вузе, родителя в семье зависит отношение ко всему, в том числе и к другим людям. Взрослым поменять философию сложно, детей упускать нельзя. Важная роль в формировании личности также принадлежит Интернету, СМИ, журналистам. Учитывая многонациональный состав аудитории, нужно быть деликатными, умными, ответственными. Вопрос самосознания сегодня стоит остро, оскорбительные слова, намеки в прессе не позволительны, – акцентирует внимание Виктор Горчаков.

Приморью необходим Дом национальностей, можно назвать его Домом дружбы. Виктор Горчаков обратился по этому поводу к властям Владивостока.

– Это назревшее требование. Во многих муниципальных образованиях есть выделенные помещения для национальных организаций. Во Владивостоке же лишь бесконечно обсуждают возможности. Так не пойдет! – заявил Виктор Горчаков. – Основа националистических настроений скрыта в социальном – наличии или отсутствии работы, жилья, перспективы продвижения по службе, возможности нормального образования и воспитания детей. Последствия мы видели на примере европейских стран, где была нарушена спокойная жизнь и общество раскололось. Забота о мире и спокойствии жителей Приморского края – одна из важных функций депутатского корпуса, мы занимаемся этим каждый день, разрабатывая и принимая законы, повышающие качество жизни, обеспечивающие нормальную работу всех структур общества.

Также спикер ЗС ПК напомнил о необходимости выделения земли под строительство мечети во Владивостоке, так как существующее здание не вмещает всех мусульман краевого центра. Полноценная мечеть необходима для пресечения попыток разжигания межнациональной розни и провокаций на этой почве.

День образования Приморского края всегда сопровождается красочными выставками национальных умельцев, концертами творческих коллективов диаспор. Стали традиционными Сабантуй, Сорочинская ярмарка и другие национальные праздники. В Приморье действуют 59 общественных организаций и объединений, созданных по национальному признаку. Действуют Совет ассамблеи народов Приморского края и советы при ряде муниципальных образований края. Ежегодно приморцев приглашают на дни открытых дверей диаспор и общин, дни национальных культур. Тем не менее проблем хватает.

– Национально-культурные центры у нас двух видов, те, которые занимаются культурой еще с 90-х годов, и только. Мало или вовсе нет центров для тех, кто приезжает в последние годы. Сегодня нет центров народов Средней Азии, народов Северного Кавказа. Нет центра ингушей, дагестанцев. А они нужны, – отмечает старший научный сотрудник ИИАЭ ДВО РАН Галина ЕРМАК.

Новые национально-культурные центры нужны и создаются. Они могут использовать опыт своих коллег, которые многое сделали для земляков.

– Последние 15 лет приход западной мультикультуры и появление новых рыночных отношений отразились на культуре в целом. В последние годы это особо остро видно. О том, что нужно возвращаться к истокам многонациональной культуры народов России, говорят и президент, и премьер-министр России. Уважение к своим корням помогает чувствовать себя уверенно, свободно в этой жизни. Главную ценность мы сохранили – это бережное отношение к бабушкам, дедам, являющимся носителями нашей культуры. Они активно участвуют во всех наших мероприятиях, передают свой жизненный опыт, и мы прислушиваемся к ним, – делится опытом заместитель руководителя Приморского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского конгресса Расим КАЗЫМОВ.

Некоторые представители национальных диаспор добились в Приморье впечатляющих результатов.

– Я считаю себя коренным приморцем! Служба в Армии, институт, работа. Приморье стало моим вторым домом. Многие чувствуют себя здесь комфортнее, чем в западных регионах. Разные люди могут приложить здесь свои усилия. Кто-то проявит себя в рабочей группе, кто-то в научной, кто-то в инвестициях, кто-то любит работать руками, кто-то торговать, – каждый найдет себе дело, – утверждает председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст АХОЯН.

Мигранты нужны Приморскому краю, утверждают специалисты.

– На Дальний Восток государство всегда направляло людей, понимая, что развивать его только усилиями местного населения не получится. Действовали программы жилищного строительства, освоения территорий у границ, строились большие заводы: «Спасскцемент» в Спасске-Дальнем, «Деревокомбинат» в Дальнереченске – знаменитые комсомольские стройки. Приморье построили люди разных национальностей Советского Союза. У меня в округе в Хасанском районе есть много осетин, которые приехали в Приморье по оргнабору. Люди добирались сюда, зная, что работы хватит всем. Почему сегодня нас смущают приезжие? У дальневосточных территорий огромное будущее, наша задача – его приблизить, – говорит заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ.

В соответствии с распоряжением президента важная роль в решении проблем межэтнических отношений отводится региональным органам власти.

– Законодательное Собрание Приморского края как часть общей системы парламентаризма на территории России ощущает ответственность, поддерживает мир и согласие, используя уже созданную законодательную базу, инициируя разработку и принятие новых краевых законов, направленных на повышение качества жизни приморцев, их безопасность и рост благосостояния, – говорит Виктор Горчаков. – Задача власти – сформировать общий фон, обеспечивающий нормальное взаимодействие людей разных культур, сохранение добрососедских отношения, которыми славится Приморье.

Развивая свою мысль, он подчеркнул, что власти всех уровней в ежедневной работе должны учитывать, как удовлетворяются интересы различных групп населения, обеспечивается право на работу, жилье, национальное самосознание. Попытки ущемления по национальному признаку, пренебрежение к культурным потребностям и традициям могут дорого обойтись обществу. Оснований для серьезных трений на национальной почве не будет до тех пор, пока ситуация будет профилактироваться и прогнозироваться. Законодательное собрание использует для диалога все созданные национальные организации, личные контакты с лидерами общественных структур и диаспор.