Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути

Перспективы использования Северного морского пути (СМП) как важного транзитного коридора будут продемонстрированы российским и зарубежным участникам

IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Предполагается, что о возможностях контейнерных грузоперевозок по главному морскому судоходному маршруту России в Арктике в рамках ВЭФ расскажут представители компании «Маэрск», чье судно в сентябре этого года совершит переход по СМП. Судно «Вента Маэрск» с грузом замороженной рыбы, добытой российскими компаниями на Дальнем Востоке, проследует по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург. Этот проект будет первым в истории переходом контейнерного судна по акватории Северного морского пути. По его итогам будет дана оценка безопасности мореплавания и наличия грузовой базы на СМП.

«Маэрск» является российским филиалом транспортно-логистической компании A.P. Moller – Maersk, считающейся мировым лидером в сфере мировых контейнерных грузоперевозок, со штатом более 88 тысяч сотрудников в 130 странах. Компания представлена на Дальнем Востоке России с 2003 года и за это время создала там разветвленную сеть морских сервисов. Также «Маэрск» участвует в проекте по перевозке российской рыбы в рефрижераторных контейнерах с береговых предприятий на Камчатке и в других инициативах на российском Дальнем Востоке. В работе ВЭФ-2018 примут участие первые лица компании.

«Отправка российской замороженной рыбопродукции с Дальнего Востока России в основном осуществляется по железной дороге. Переход по Северному морскому пути может создать альтернативу традиционному маршруту. Проект имеет важное значение для развития конкуренции в перевозке российской рыбы и обеспечения доступности продукции для потребителей в России», – отметил генеральный директор ООО «Маэрск» Том Хюльделунд.

Газета "Золотой Рог", Ввладивосток