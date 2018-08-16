Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
Перспективы использования Северного морского пути (СМП) как важного транзитного коридора будут продемонстрированы российским и зарубежным участникам
IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.
Предполагается, что о возможностях контейнерных грузоперевозок по главному морскому судоходному маршруту России в Арктике в рамках ВЭФ расскажут представители компании «Маэрск», чье судно в сентябре этого года совершит переход по СМП. Судно «Вента Маэрск» с грузом замороженной рыбы, добытой российскими компаниями на Дальнем Востоке, проследует по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург. Этот проект будет первым в истории переходом контейнерного судна по акватории Северного морского пути. По его итогам будет дана оценка безопасности мореплавания и наличия грузовой базы на СМП.
«Маэрск» является российским филиалом транспортно-логистической компании A.P. Moller – Maersk, считающейся мировым лидером в сфере мировых контейнерных грузоперевозок, со штатом более 88 тысяч сотрудников в 130 странах. Компания представлена на Дальнем Востоке России с 2003 года и за это время создала там разветвленную сеть морских сервисов. Также «Маэрск» участвует в проекте по перевозке российской рыбы в рефрижераторных контейнерах с береговых предприятий на Камчатке и в других инициативах на российском Дальнем Востоке. В работе ВЭФ-2018 примут участие первые лица компании.
«Отправка российской замороженной рыбопродукции с Дальнего Востока России в основном осуществляется по железной дороге. Переход по Северному морскому пути может создать альтернативу традиционному маршруту. Проект имеет важное значение для развития конкуренции в перевозке российской рыбы и обеспечения доступности продукции для потребителей в России», – отметил генеральный директор ООО «Маэрск» Том Хюльделунд.
Новости тематики
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год
- В Приморье появится канатная дорога
- Власти Приморья свели к нулю протест населения против пенсионных планов правительства
- 9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
- 10 пожарных машин отправлено на север Приморья
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Новый скважинный водозабор построят в Пожарском районе Приморского края
- Андрею Тарасенко представили проект зернового терминала в приморской бухте Троицы
Новости раздела
- Во Владивостоке представят перспективы использования Северного морского пути
- Введение авиарейса из Владивостока в Арсеньев запланировано на 2019 год
- В Приморье появится канатная дорога
- Выборы в Приморье получили "пятерку"
- Хасанский район был и остается лакомым куском
- Власти Приморья свели к нулю протест населения против пенсионных планов правительства
- XII Международный экологический форум "Природа без границ" пройдет в Приморье 18-19 октября
- 9 сентября приморцы смогут проголосовать на любом удобном избирательном участке
- Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока