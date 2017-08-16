В Приморье морская пехота ТОФ отрабатывает десантирование с воздуха

Военнослужащие ТОФ выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров

В Приморском крае подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Военнослужащие на практике выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Всего до конца летнего периода обучения парашютно-десантную подготовку пройдут более 1500 бойцов морской пехоты ТОФ, сообщил Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.



Прыжкам с парашютом всегда предшествует тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы изучают парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также на универсальном тренажере до автоматизма отрабатывают все элементы прыжка.



Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.



С начала года «черные береты» совершили уже более 1700 парашютных прыжков. Отработка элементов прыжка и совершение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и тактической подготовкой.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.



















