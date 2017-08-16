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В Приморье морская пехота ТОФ отрабатывает десантирование с воздуха
Военнослужащие ТОФ выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров
В Приморском крае подразделения отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Военнослужащие на практике выполняют прыжки с оружием и дополнительным снаряжением на высотах 900 и 1500 метров с транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8. Всего до конца летнего периода обучения парашютно-десантную подготовку пройдут более 1500 бойцов морской пехоты ТОФ, сообщил Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.
Прыжкам с парашютом всегда предшествует тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы изучают парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также на универсальном тренажере до автоматизма отрабатывают все элементы прыжка.
Особое внимание уделяется действиям при нестандартных ситуациях в воздухе и при приземлении.
С начала года «черные береты» совершили уже более 1700 парашютных прыжков. Отработка элементов прыжка и совершение упражнений с парашютом проводятся во взаимосвязи с физической и тактической подготовкой.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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