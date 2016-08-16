Ринг для партлидеров

Борьбу за мандаты в будущей Госдуме победители праймериз «ЕР» поведут с руководителями других партий

В Приморье практически определился окончательный список участников сентябрьских выборов в Госдуму и Законодательное Собрание. По сравнению с 2011 годом претендентов на мандаты стало больше как на региональном, так и на федеральном уровне, однако полностью закрыть своими кандидатами все позиции смогла только «Единая Россия», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В качестве конкурентов партии власти в условиях недостатка ярких лиц пришлось выдвигать либо руководителей своих региональных отделений, либо тех, чей пик карьеры в политике остался далеко позади.

Глубинка оппозицию не привлекает

Округ №62, включающий в себя ключевые города края - Владивосток и Уссурийск - можно по праву назвать «территорией руководителей», где выборы, помимо состязания партий, превратятся еще и в состязание их лидеров. В депутаты здесь баллотируются глава фракции «ЕР» в ЗС ПК пятого созыва Сергей СОПЧУК, а также руководители региональных отделений ЛДПР, КПРФ и «Яблока»: Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, Анатолий ДОЛГАЧЕВ и Николай МАРКОВЦЕВ соответственно. Добавим сюда экс-мэра Владивостока Виктора ЧЕРЕПКОВА и экс-директора департамента рыбного хозяйства Приморья Александр ПЕРЕДНЮ, которые также имеют определенную узнаваемость на территории, и конкуренция обеспечена. Всего на 62-ом округе зарегистрировано восемь кандидатов.

Безоговорочным фаворитом на округе №63 считается Владимир НОВИКОВ, глава Артемовского городского округа с 2001 года. Основной конкурент, депутат Госдумы от КПРФ Алексей КОРНИЕНКО, активизировался на территории лишь накануне выборов, а баллотирующийся здесь же депутат ЗС ПК Алексей КОЗИЦКИЙ стал известен за пределами Владивостока лишь четыре месяца назад после смены руководства в краевом отделении «Справедливой России». Интересно, что по 63-му округу в ГД пойдет и председатель приморского отделения близкой по идеологии к «СР» партии «Родина» Виктор КАПЛУНЕНКО.

Округ №64, охватывающий основную часть территории Приморья, не стал привлекательным для большого числа известных кандидатов: то ли ездить из Владивостока не удобно, то ли выслушивать неудобные вопросы от жителей отдаленных районов не хочется. «Единая Россия» выдвинула по данному округу Викторию НИКОЛАЕВУ, которая уже не первый созыв представляет в ЗС ПК Партизанск (входит в 64-й округ). Коммунистов представит бывший председатель краевого отделения Владимир ГРИШУКОВ, а ЛДПР - депутат регионального парламента Евгений ЗОТОВ, до недавнего времени являвшийся координатором партии в крае. Всего за мандат депутата Госдумы на этом округе поборются семеро претендентов.

Добавим, что все выдвинутые «ЕР» кандидаты в мае стали лидерами праймериз в своих округах, минимум в два раза обойдя ближайших конкурентов. Хотя, к примеру, с Сергеем Сопчуком конкурировал представитель крупного бизнеса Константин БОГДАНЕНКО, а с Викторией Николаевой - действующий депутат ГД Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ.

Длинная скамейка запасных

На финишную прямую выходят и выборы в Законодательное Собрание Приморского края. Хотя список участников этой кампании оказался короче, чем на выборах в Госдуму, все партии, прошедшие отбор, уже имеют опыт участия в кампаниях муниципального уровня. Четыре из десяти участвующих в выборах партий собирали подписи в поддержку выдвижения, но «Союз труда» и «Партия добрых дел» в итоге не стали предоставлять подписные листы в Избирательную комиссию Приморского края.

На момент выхода номера регистрация партийных списков большинства партий на выборах в ЗС была завершена. Наиболее многочисленный список оказался у «Единой России» - в него вошли 75 человек. Дополнительный вес списку придал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который баллотируется под №1 в общей части.

- В 2014 году вы поддержали меня на выборах губернатора. Поэтому сегодня я считаю своим долгом вновь пройти этот путь вместе с «Единой Россией», - обосновал свое выдвижение глава региона. Напомним, что два года назад на выборах губернатора Владимир Миклушевский набрал около 77% голосов, так что сентябрьское голосование станет своего рода референдумом о доверии губернатору.

Второй в списке станет секретарь приморского отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА, которая возглавила партийную структуру вскоре после неудачных для партии выборов 2011 года и фактически заново выстроила ее работу. Отметим, что у «ЕР» по сравнению со списками остальных партий оказалась и самая длинная скамейка запасных: почти во все региональные группы списка включены три человека. Другие партии, как правило, ограничились одной фамилией, реже – двумя, при этом зачастую по одномандатному округу и соответствующей ему группе баллотируется один и тот же кандидат. У «Единой России», напротив, таких совпадений нет.

Напомним, что в двух одномандатных округах, 10-ом и 19-ом, «ЕР» кандидатов не выдвинула. Однако наблюдатели сходятся во мнении, что в случае переизбрания действующие депутаты-единороссы Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ (оба собирали подписи как самовыдвиженцы – прим. автора) будут работать в составе фракции «Единая Россия».

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.