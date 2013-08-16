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В Приморье особые экономические зоны снизят затраты бизнеса на 30 процентов
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по созданию в крае особых экономических зон портового типа в бухте Троица и в порту Восточный.
Как доложил главе региона директор департамента экономики Приморского края Николай Дубинин, эти особые зоны создаются в рамках развития транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также развития в регионе интермодальных перевозок.
Для развития бизнеса ОЭЗ является уникальным ресурсом, позволяющим на 30 процентов снизить затраты компании-резидента.
Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня важно не только проработать механизм создания зоны, но и провести полный реинжиниринг административных процессов в этой сфере, в частности, увеличить скорость оформления грузов.
«Сейчас в среднем груз оформляется 14 дней, а нужно, чтобы 1-2 дня. Но для этого нужно отойти от привычных стандартов. Мы решаем с правительством вопрос получения статуса экспериментальной территории», - отметил губернатор.
Глава региона поручил создать рабочую группу с участием специалистов администрации края и потенциальных резидентов, которая займется созданием ОЭЗ. Напомним, особые экономические зоны портового типа создаются в Приморье по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.
Владимир Миклушевский не раз отмечал, что особые экономические зоны с «бондовыми» складами позволят привлечь транзит китайских грузов, переориентировать импорт товаров на Дальний Восток через порты Приморского края.
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Комментарии
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Псевдоним15:33, 16.08.2013#
Хочу сказать и Миклушевскому и всем чиновникам!!!этого не когда не будет!!!в нашей стране!!!убеждаюсь на своей шкуре, по работе с ВЛАДТАМОЖНЕЙ!!!это ещё та (контора)исправление не могу сделать полгода!!!казалось бы, на платежи исправление не влияет, просто техническая ошибка!!!а вы говорите 1-2 дня!!!не смешите мир, чиновнички вашу мать!!!
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