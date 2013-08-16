В Приморье особые экономические зоны снизят затраты бизнеса на 30 процентов

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел совещание по созданию в крае особых экономических зон портового типа в бухте Троица и в порту Восточный.

Как доложил главе региона директор департамента экономики Приморского края Николай Дубинин, эти особые зоны создаются в рамках развития транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также развития в регионе интермодальных перевозок.

Для развития бизнеса ОЭЗ является уникальным ресурсом, позволяющим на 30 процентов снизить затраты компании-резидента.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня важно не только проработать механизм создания зоны, но и провести полный реинжиниринг административных процессов в этой сфере, в частности, увеличить скорость оформления грузов.

«Сейчас в среднем груз оформляется 14 дней, а нужно, чтобы 1-2 дня. Но для этого нужно отойти от привычных стандартов. Мы решаем с правительством вопрос получения статуса экспериментальной территории», - отметил губернатор.

Глава региона поручил создать рабочую группу с участием специалистов администрации края и потенциальных резидентов, которая займется созданием ОЭЗ. Напомним, особые экономические зоны портового типа создаются в Приморье по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Соответствующее распоряжение было дано по итогам заседания Госкомиссии по развитию Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области.

Владимир Миклушевский не раз отмечал, что особые экономические зоны с «бондовыми» складами позволят привлечь транзит китайских грузов, переориентировать импорт товаров на Дальний Восток через порты Приморского края.

ZRPRESS.RU, Владивосток.