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ЦИК рекомендовал председателя
Центральная избирательная комиссия России определилась в среду с кандидатурой председателя избирательной комиссии Приморского края. Крайизбиркому (КИК) предложено проголосовать за Татьяну ГЛАДКИХ, соответствующее решение обнародовано на сайте ЦИК.
Вопрос о кандидатуре председателя, а также его заместителя и секретаря новой комиссии рассмотрен на вчерашнем первом организационном заседании нового состава КИК.
Татьяна Гладких работала в должности секретаря в четырех составах краевой избирательной комиссии - с 1995 года, в марте 2010 года, после утверждения прежнего руководителя КИК Константина АРАНОВСКОГО судьей Конституционного суда России выбрана председателем крайизбиркома.
За успешную работу по подготовке и проведению выборов различного уровня Татьяна Гладких неоднократно награждалась почетными грамотами Центральной избирательной комиссии РФ, губернатора Приморского края и Законодательного Cобрания Приморского края.
За значительный вклад в развитие и совершенствование избирательной системы РФ в 2008 году ЦИК России вручил ей свою высшую награду - почетный знак «За заслуги в организации выборов.
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