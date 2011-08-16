ЦИК рекомендовал председателя

Центральная избирательная комиссия России определилась в среду с кандидатурой председателя избирательной комиссии Приморского края. Крайизбиркому (КИК) предложено проголосовать за Татьяну ГЛАДКИХ, соответствующее решение обнародовано на сайте ЦИК.

Вопрос о кандидатуре председателя, а также его заместителя и секретаря новой комиссии рассмотрен на вчерашнем первом организационном заседании нового состава КИК.

Татьяна Гладких работала в должности секретаря в четырех составах краевой избирательной комиссии - с 1995 года, в марте 2010 года, после утверждения прежнего руководителя КИК Константина АРАНОВСКОГО судьей Конституционного суда России выбрана председателем крайизбиркома.

За успешную работу по подготовке и проведению выборов различного уровня Татьяна Гладких неоднократно награждалась почетными грамотами Центральной избирательной комиссии РФ, губернатора Приморского края и Законодательного Cобрания Приморского края.

За значительный вклад в развитие и совершенствование избирательной системы РФ в 2008 году ЦИК России вручил ей свою высшую награду - почетный знак «За заслуги в организации выборов.