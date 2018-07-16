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В Приморье за выборами будут следить общественные наблюдатели
9 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора Приморского края и довыборы депутатов Законодательного Собрания
Успешный опыт работы общественных наблюдателей на выборах Президента РФ в марте 2018 года будет перенесен и на региональный уровень – на выборы глав субъектов и парламентариев. Соответствующие поправки приняты федеральными законодателями 8 июня.
Нововведения в Приморье обсудили на заседании региональной Общественной палаты, участие в которой принял секретарь краевой Избирательной комиссии Роман Охотников, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
По словам председателя Общественной палаты Бориса Ступницкого, Приморье уже имеет позитивный опыт в подготовке наблюдателей на выборы Президента РФ.
«В марте 2018 года за соблюдением избирательных прав приморцев наблюдали более 2 тысяч человек. Специально для этого были заключены соглашения с общественными организациями, в том числе ветеранскими и профсоюзными, а также с ведущими вузами края», – сообщил он.
Руководитель организации также добавил, что 9 сентября в Приморье пройдут выборы губернатора края и довыборы депутатов Законодательного Собрания.
«Нам необходимо подготовить корпус наблюдателей, чтобы выборы прошли максимально легитимно и права избирателей были полностью соблюдены. Все должно пройти на высоком уровне», – добавил Борис Ступницкий.
Важность присутствия независимых представителей общественности на избирательных участках подчеркнул и Роман Охотников.
«В прошлый раз вы очень помогли нам при разборе спорных случав. Важно, что наблюдатели независимы ни от одной из политических партий и сил», – сообщил он.
Напомним, для обеспечения легитимности и прозрачности процедуры выборов в начале 2018 года Избирательной комиссией Приморского края подписаны соглашения о подготовке общественных наблюдателей с ректорами вузов, Приморским краевым советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Ассоциацией юристов Приморского края, региональным отделением движения «Матери России» и одной из самых многочисленных общественных организаций Приморья – Федерацией профсоюзов Приморского края.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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