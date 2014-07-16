У кандидатов в губернаторы Приморья почти нет имущества в крае

Кандидаты в губернаторы Приморья не спешат «укореняться» в крае. Как показывает анализ деклараций выдвинутых на главный пост в регионе, лишь у одного из кандидатов есть собственная квартира в Приморье. Негусто у политиков и с автотранспортом: на пятерых кандидатов всего один автомобиль, да и тот сошел с конвейера 17 лет назад.

Среди сведений, которые кандидаты в губернаторы обязаны представить в избирком, традиционно содержатся данные о размере и источниках заработка, банковских вкладах и имуществе, которое находится в собственности у политиков.

Наиболее прочным финансово-имущественное положение оказалось у врио губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. У него не только самый большой из всех заработок за 2013 год (2,9 млн. руб.), но и наибольшее количество объектов недвижимости. Правда, поскольку первое лицо края имеет право на служебное жилье, логично, что собственной недвижимости у Владимира Миклушевского в Приморье нет.

Зато ее с избытком в Москве: в собственности у врио губернатора и его супруги – квартира (35,5 кв.м.) и нежилое помещение (121 кв.м.) в Москве, жилой дом (262,7 кв.м.) и дача (162,8 кв.м.) в Московской области. Чета Миклушевских также владеет шестью земельными участками в Подмосковье. Врио губернатора Приморья также является лидером по количеству банковских счетов, коих у него насчитывается 10 – больше, чем у остальных участников избирательной кампании вместе взятых.

У выдвинутого ЛДПР Андрея Андрейченко также нет собственной жилплощади в Приморье. В декларации значится лишь квартира в Новосибирске площадью в 65 кв.м. При этом единственным источником дохода Андрейченко является плата за его труд в качестве помощника депутата Госдумы Руслана КАЛЮЖНОГО, которая в 2013 году составила 269 тыс. руб. А руководитель приморского отделения КПРФ Владимир ГРИШУКОВ вовсе не имеет недвижимости, зато в отличие от остальных конкурентов владеет автомобилем – это бюджетная «Тойота Камри» 1997 года выпуска. Депутатская зарплата коммуниста составила в 2013 году 2,2 млн. руб.

Пенсионер Владимир ЛЕБЕДЕВ, которого в губернаторы продвигает «Коммунистическая партия социальной справедливости», на сегодня остается единственным кандидатом, у которого есть недвижимость в Приморье. Он имеет общую с женой квартиру в 66 кв.м. и гараж в 39 «квадратов». Годовой доход кандидата, источником которого указана прокуратура Приморья, и доход от вкладов в банках составляет 473 тыс. руб.

Наконец, директор ООО «Недвижимость Владивостока» Антон СЕРГЕЕВ, выдвинутый партией «Демократический выбор», судя по декларации, не имеет вообще ничего, кроме 11 тыс. рублей на банковском счете и пакетов акций в двух компаниях. За счет чего кандидат живет и содержит свою семью, из представленных в избирком сведений непонятно.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.