Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем

Мэр Владивостока призвал изжить в городе «психологию временщика»

Как известно, Виталий ВЕРКЕЕНКО приступил к обязанностям главы Владивостока буквально накануне Нового года. Однако его первый отчет перед городскими депутатами, посвященный работе администрации в 2017 году, показал, что новый мэр быстро погрузился в структуру управления городским хозяйством. Депутаты не только узнали от градоначальника о том, чем жил и чего добился Владивосток в минувшем году, но и познакомились с его видением ближайшего будущего столицы Приморья, пишет деловая газета "Золотой Рог"

Виталий Веркеенко убежден: благодаря своему уникальному географическому положению Владивосток может и должен стать комфортным современным мегаполисом, сыграть ключевую роль в новом «восточном векторе» развития государства. Говоря депутатам о задачах, на решение которых направят средства городского бюджета, градоначальник вполне убедительно объяснил, за счет чего эти деньги в казне появятся. Кроме того, обозначив наиболее острые городские проблемы, мэр предложил новые, оригинальные механизмы их решения.

Задача - стать богаче

По словам Виталия Веркеенко, главным препятствием для воплощения в жизнь важных для столицы края проектов остается нехватка «свободных» средств в бюджете города. Более половины всех расходов направляется на исполнение социальных обязательств - этот приоритет никто не собирается оспаривать; около 15% идет на содержание дорог и благоустройство города, значительные ресурсы отвлекаются на обслуживание муниципального долга. В итоге на каждого жителя Владивостока приходится всего 1,5 тысячи рублей расходов в месяц, тогда как для нормального развития города необходимо, чтобы этот показатель был в 20 раз больше.

Отсюда вытекает главная задача, поставленная новым мэром перед администрацией: пополнение городской казны. Перейти от «бюджета сохранения» к «бюджету развития» предполагается за счет более эффективного управления муниципальным имуществом, легализации трудовых отношений, поощрения предпринимательской активности и создания комфортного инвестклимата.

- Я много лет работал в реальном секторе экономики и не понаслышке знаю, с какими сложностями сталкивается бизнес во Владивостоке. Теперь я могу предпринять все возможные меры для развития предпринимательских инициатив, направленных на благо города, - сказал Виталий Веркеенко. - При этом я рассчитываю на честную уплату налогов и гарантирую, что все они будут эффективно потрачены на развитие города. Рассчитываю на отсутствие местечковости, эгоизма. В городе нужно искоренить «культуру временщика»!

Досье "Золотого Рога"

В 2017 году количество хозяйствующих субъектов во Владивостоке достигло 44,6 тысяч, 40% из которых занято в торговле. На 7% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей - сегодня в городе их почти 20 тысяч. Кроме того, к 1 января 2018 года во Владивостоке было зарегистрировано 392 резидента Свободного порта, или две трети от общего количества резидентов СПВ.

Новации назрели

В своем отчетном докладе Виталий Веркеенко четко обозначил намерение превратить краевой центр из «города для автомобилей» в город для людей. Одним из способов решения этой задачи станет «капитализация» парковочных мест вдоль дорог в центральной части Владивостока. И если сейчас все штрафы за неправильную парковку идут в вышестоящий бюджет, то доходы от работы муниципальных парковок на улично-дорожной сети пойдут в бюджет города.

- В ближайшее время мы объявим конкурс на строительство многоярусных парковок и обустройство парковочных мест вдоль дорог. Также усилим работу по привлечению к административной ответственности тех, кто нарушает правила парковки. Планируем задействовать для этого автоматические комплексы «Паркон», - объяснил глава города. - Уверен, что эти меры будут способствовать разгрузке городских магистралей, решению проблемы транспортных заторов, помогут лучше организовать работу общественного транспорта.

Кстати, к транспортному обслуживанию населения тоже планируется применить новый подход. Виталий Веркеенко уверен: перевозчики, работающие на маршрутах Владивостока, должны получать деньги за пройденный автобусами километраж, а не за количество перевезенных пассажиров. На первом этапе необходимо внедрить систему безналичной оплаты проезда, после чего все доходы от работы общественного транспорта пойдут в муниципалитет - который, в свою очередь, будет платить коммерческим и муниципальным перевозчикам. По мнению главы города, принцип оплаты за километраж позволит решить проблему автобусных «гонок» в дневное время и «досрочных» сходов с линии вечером, когда пассажиров становится мало. В свою очередь, перевозчики, имея гарантированный финансовый поток, смогут развиваться и обновлять парк.

- Владивостоку необходима кардинальная модернизация системы общественного транспорта. Автобусы должны быть новыми, чистыми, оборудованными системами видеонаблюдения, спутникового слежения, безналичной оплаты проезда. Этот стандарт должен распространиться на все виды транспорта, чтобы можно было предусмотреть абонементы, единые проездные и льготные билеты, - обозначил Виталий Веркеенко.

Парк муниципальных автобусов, доля которых на дорогах Владивостока ежедневно составляет лишь около 10%, также ждет обновление. Глава столицы Приморья считает, что когда доля муниципальных автобусов достигнет 30%, они смогут «закрыть» любой маршрут в случае ухода с него коммерческого перевозчика. Также Виталий Веркеенко пообещал сохранить в городе электрический транспорт: рассматривается возможность его движения по выделенным полосам, чтобы не мешать автомобильному движению. А в развитии морского транспорта первоочередное внимание уделят модернизации береговой инфраструктуры - отвечая на вопросы депутатов, Виталий Веркеенко сообщил, что уже в 2018 году будут приобретены плавучие пирсы для островов Попова и Рейнеке.

Убирать, ремонтировать, строить

Первой серьезной инвестицией в развитие Владивостока за время работы администрации Виталия Веркеенко станет приобретение восьми подметально-уборочных машин для дорог и тротуаров. Выделение 93 млн рублей на эти цели городские депутаты одобрили в рамках корректировки бюджета-2018. Работающих сейчас трех «пылесосов» для 700 км городских дорог явно недостаточно, а в целом количество техники для обслуживания дорожной сети во Владивостоке и уборки снега - в несколько раз ниже норматива, напомнил Виталий Веркеенко.

- Нам необходимо серьезно обновлять парк муниципальной техники, чтобы справляться с вызовами стихии и содержать город в чистоте и порядке, - подчеркнул мэр.

Еще один приоритет - повышение безопасности дорожного движения. Глава города уже провел серию совещаний с представителями ГИБДД и городских дорожных служб по разработке комплексного плана по снижению аварийности. Также, по мнению градоначальника, добиться изменений к лучшему помогут использование дорожной разметки из современных материалов, усиление контроля за качеством укладки дорожного покрытия, оптимизация транспортных потоков. Однако на повестке дня сегодня - не только содержание, но и развитие дорожной сети Владивостока.

- Нам, безусловно, нужно строить новые развязки и магистрали. Считаю своевременным возвращение к проекту Владивостокской кольцевой автодороги. Он поддержан на федеральном уровне, к нему проявляют большой интерес российские и иностранные инвесторы. Достигнута договоренность о возможности финансирования проектных работ за счет края, - отметил Виталий Веркеенко.

Досье "Золотого Рога":

В 2017 году во Владивостоке отремонтировали 349 тысяч кв.м дорог. На благоустройство было направлено 2,3 млрд. рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. Более 600 млн. рублей из этой суммы было направлено в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти средства комплексно отремонтировано 13 км дорог. В этом году в рамках проекта БКД отремонтируют еще 10 улиц, кроме того, десятки участков городских дорог отремонтируют в рамках текущего и планового ремонта.

Туризм не во вред

С первых дней своей работы на посту главы Владивостока Виталий Веркеенко выразил намерение максимально реализовать потенциал международного сотрудничества, которым обладает столица Приморья. Одним из первых шагов в этом направлении стало восстановление отношений Владивостока с городами-побратимами, усиление обмена делегациями с соседними государствами.

- Развитие международных отношений и туризма - стратегически важная задача, способная решить множество городских проблем. Я убежден, что инвестиции в город логично начинать с туризма. Ведь сначала инвесторы приезжают к нам как гости, оценивая территорию, - высказал мнение глава Владивостока.

По словам Виталия Веркеенко, администрация города продолжает подготовку муниципальной программы по развитию туризма, основными акцентами которой станут предпринимательская активность, сфера общественного питания, благоустройство. В то же время, основным принципом новой программы будет следующий: туризм для города, а не город для туризма.

- Основа любой экономики - это люди. В нашем городе живут прекрасные, умные и сильные люди. И наша задача - создавать условия, которые делают их жизнь комфортной, безопасной и интересной. Поэтому приоритетными для администрации Владивостока на 2018 год и далее остаются задачи развития системы городского хозяйства, транспорта, ремонта и развития дорог, развития образования, культуры и спорта, социальной поддержки населения, - подвел итог своему отчету Виталий Веркеенко.

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Полномочий станет больше

Отдельной темой отчета стало пространственное развитие Владивостока. Глава города напомнил, что в течение всего 2017 года в столице Приморья велось обсуждение нового Генерального плана и Правил застройки и землепользования. Утвержденные уже в текущем году документы определили принципы градостроительной политики и сформировали «правила игры» для бизнеса на ближайшие десятилетия. Кроме того, врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО намерен вернуть муниципалитету полномочия в сфере градостроительства, «отобранные» в 2014-2015 годах при формировании Владивостокской агломерации.

Глава Владивостока пообещал, что от застройщиков теперь будут в обязательном порядке требовать строжайшего соблюдения всех нормативов по парковочным местам, озеленению, проценту застройки земельного участка. А проекты планировки территории, разработанные до получения документов на строительство, призваны обеспечить достаточную социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Досье "Золотого Рога"

В рамках плана комплексного социально-экономического развития Приморья Владивосток должен получить финансирование для строительства в 2018-2019 годах пяти новых детских садов. Кроме того, город самостоятельно подготовил проектную документацию для строительства за счет федерального бюджета двух новых школ в микрорайоне «Снеговая Падь».

На фото: Глава Владивостока Виталий Веркеенко: «В нашем городе живут прекрасные, умные и сильные люди. И наша задача - создавать условия, которые делают их жизнь комфортной, безопасной и интересной».

Фото Vlc.ru

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.