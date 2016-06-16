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Сергей Нарышкин находится с рабочим визитом в Приморье
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин сегодня, 16 июня, прибыл с рабочим визитом в Приморье. Вместе с Губернатором региона Владимиром Миклушевским спикер Госдумы посетил Приморскую картинную галерею. Здесь в рамках проекта «Дни Эрмитажа во Владивостоке» представлены иконы первой православной японской иконописицы Ямаситы Рин. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Сергей Нарышкин и Владимир Миклушевский осмотрели выставку икон Ямасаты Рин из храмов Японской православной церкви, постоянную экспозицию галереи, а также выставку одного шедевра – иконы Ямасати Рин «Воскресение Христово» из собрания Государственного Эрмитажа.
Как рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, автор иконы – Ямасита Рин – первая японская художница, обучавшаяся в России и писавшая православные иконы.
«Воскресение Христово» было подарено наследнику российского престола Николаю Александровичу в 1891 году во время его посещения Японии, там все сохранившиеся иконы Ямаситы Рин имеют статус «бункадзай» – культурная ценность. Знаменитым мастером Ясудзи Такаи для иконы был изготовлен деревянный оклад в японском стиле. Первоначально икона находилась в покоях императора в Аничковом дворце, а потом, после коронации была перенесена в Зимний дворец.
Сергей Нарышкин отметил, что все творчество Ямаситы Рин – соприкосновение японской и русской культур.
«Японская и русская культуры – уникальные, очень непохожие, но великие культуры. Творчество японской художницы – наглядный пример того, какой большой вклад может внести один человек в диалог между народами», – подчеркнул он.
В рамках рабочей поездки Сергей Нарышкин сегодня планирует провести двустороннюю встречу с главой региона Владимиром Миклушевским, а также вместе с заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым и Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским встретиться со студентами-историками и политологами Дальневосточного федерального университета.
Затем спикер Госдумы отправится с рабочим визитом в Японию, где в рамках рабочего визита встретится с руководством японского парламента, членами неправительственной организации «Совет дружественных обменов» и примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии. Спикер Госдумы является председателем оргкомитета фестиваля со стороны Российской Федерации.
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