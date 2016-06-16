www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Сергей Нарышкин находится с рабочим визитом в Приморье

16 Июня 2016, 13:05 | Приморье

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Нарышкин сегодня, 16 июня, прибыл с рабочим визитом в Приморье. Вместе с Губернатором региона Владимиром Миклушевским спикер Госдумы посетил Приморскую картинную галерею. Здесь в рамках проекта «Дни Эрмитажа во Владивостоке» представлены иконы первой православной японской иконописицы Ямаситы Рин. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сергей Нарышкин и Владимир Миклушевский осмотрели выставку икон Ямасаты Рин из храмов Японской православной церкви, постоянную экспозицию галереи, а также выставку одного шедевра – иконы Ямасати Рин «Воскресение Христово» из собрания Государственного Эрмитажа.

Как рассказала директор Приморской картинной галереи Алена Даценко, автор иконы – Ямасита Рин – первая японская художница, обучавшаяся в России и писавшая православные иконы.

«Воскресение Христово» было подарено наследнику российского престола Николаю Александровичу в 1891 году во время его посещения Японии, там все сохранившиеся иконы Ямаситы Рин имеют статус «бункадзай» – культурная ценность. Знаменитым мастером Ясудзи Такаи для иконы был изготовлен деревянный оклад в японском стиле. Первоначально икона находилась в покоях императора в Аничковом дворце, а потом, после коронации была перенесена в Зимний дворец.

Сергей Нарышкин отметил, что все творчество Ямаситы Рин – соприкосновение японской и русской культур.

«Японская и русская культуры – уникальные, очень непохожие, но великие культуры. Творчество японской художницы – наглядный пример того, какой большой вклад может внести один человек в диалог между народами», – подчеркнул он. 

В рамках рабочей поездки Сергей Нарышкин сегодня планирует провести двустороннюю встречу с главой региона Владимиром Миклушевским, а также вместе с заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента в ДФО Юрием Трутневым и Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским встретиться со студентами-историками и политологами Дальневосточного федерального университета.  

Затем спикер Госдумы отправится с рабочим визитом в Японию, где в рамках рабочего визита встретится с руководством японского парламента, членами неправительственной организации «Совет дружественных обменов» и примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии. Спикер Госдумы является председателем оргкомитета фестиваля со стороны Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: нарышкин  госдума 



Новости тематики











Комментарии

  • Zabby1215:21, 17.06.2016#

    A great way to earn money nowadays is by doing Emini S&P trading. Google Emini S&P Trading Secret to learn a strategy that really works. They have the most accurate method to use in order to become successful in trading the Emini S&P market.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru