Владимир Миклушевский сохраняет позиции в независимом рейтинге эффективности губернаторов

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сохранил свои позиции в группе «высокий рейтинг» эффективности глав субъектов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Глава Приморья занимает 26-27-е места из 81 в группе «высокий рейтинг». Свои позиции он делит с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Исследование провела группа экспертов под председательством главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина. Глав регионов распределили по четырем группам — «очень высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг».

К работе над рейтингом были привлечены эксперты Общероссийского народного фронта, Центра стратегических коммуникаций, фонда «Петербургская политика», профессора вузов, политологи и другие эксперты.

В исследовании учитывались данные социологии, экономические показатели субъектов РФ, оценка работы главы региона федеральными и региональными СМИ, а также мнение экспертного сообщества.

Отметим, Владимир Миклушевский прочно удерживает позиции в группе «высокий рейтинг». В этом же разделе он находился по итогам 2014 года и начала 2015 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.