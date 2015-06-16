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Владимир Миклушевский сохраняет позиции в независимом рейтинге эффективности губернаторов
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сохранил свои позиции в группе «высокий рейтинг» эффективности глав субъектов, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Глава Приморья занимает 26-27-е места из 81 в группе «высокий рейтинг». Свои позиции он делит с главой Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
Исследование провела группа экспертов под председательством главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина. Глав регионов распределили по четырем группам — «очень высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг».
К работе над рейтингом были привлечены эксперты Общероссийского народного фронта, Центра стратегических коммуникаций, фонда «Петербургская политика», профессора вузов, политологи и другие эксперты.
В исследовании учитывались данные социологии, экономические показатели субъектов РФ, оценка работы главы региона федеральными и региональными СМИ, а также мнение экспертного сообщества.
Отметим, Владимир Миклушевский прочно удерживает позиции в группе «высокий рейтинг». В этом же разделе он находился по итогам 2014 года и начала 2015 года.
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