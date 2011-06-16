Избирателей нарезали

Предложенную крайизбиркомом схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края оппозиция назвала «конъюнктурной» и проголосовала «против», что, впрочем, не помешало единороссам принять изменения.

Короткую, но весьма бурную внеочередную сессию провели 16 июня депутаты Законодательного Собрания Приморского края. Дискуссии разгорелись по поводу нового выделения дополнительных средств из краевого бюджета на подготовку к саммиту АТЭС-2012.

У жилых домов вдоль гостевой трассы за короткий срок выросли строительные леса. Но рабочих на них еще нет. Подрядчики ждут деньги.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС Владивосток намерен отремонтировать около 300 фасадов. Правда, это менее трети от полной программы. В реконструкции нуждаются около одной тысячи различных строений. Причем семьсот из них приватизированы. Поэтому депутаты приняли на майской сессии специальные поправки, разрешающие финансировать работы на частных объектах.

Администрация Приморского края предложила депутатам выделить на реконструкцию фасадов вдоль гостевой трассы 1 млрд 375 млн рублей.

- Пока это средства края. Но мы ведем работу, чтобы Минфин компенсировал часть этих средств. Надеемся, что к осени удастся договориться, - сообщила депутатам заместитель директора департамента финансов Приморского края Наталья СНИТКО.

Идея вызвала возражения у оппозиции.

- Мы в этом году уже в четвертый раз корректируем бюджет. Это театр абсурда. Первый вице-премьер попросил, и мы сразу дали деньги. Мы предельно нагружаем бюджет края. И это в то время, когда мамочки Владивостока голодают, требуя создать места для малышей в детских садах, - возмутился лидер фракции КПРФ в ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ. – Сумма краевых затрат составляет 24 млрд рублей, из них 17 млрд идут на саммит АТЭС. Краевая администрация излишне нагрузила краевой бюджет!

- Но ведь мы получили в три раза больше денег, чем было до АТЭСа, - весьма эмоционально возразил заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ. – Да, на объекты саммита мы направляем много средств. Но ведь финансирование социальных программ мы не уменьшили. Я считаю, что подготовка к АТЭС идет на благо Владивостока. Фракция «Единой России» поддерживает корректировку бюджета!

- Думаю, проблема заключается в эффективности использования средств, - попытался успокоить страсти Владимир МАСЛОВСКИЙ. – Есть примеры их бездарного использования. Бордюры установили, а они уже рушатся. Асфальт строители положат, а потом сдирают. Вот в чем проблема!

Депутаты большинством голосов сразу в трех чтениях поддержали выделение дополнительных средств на подготовку к саммиту АТЭС-2012 и перешли к политике.

Крайизбирком разработал к региональным выборам в декабре 2011 года проект новой схемы одномандатных округов.

- Корректировка стала необходима в связи с изменившейся численностью избирателей на территориях, - пояснила депутатам председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ. - Кроме того, мы учли поправки, внесенные в Избирательный кодекс Приморья, согласно которым список партийных кандидатов будет разбит на 10 региональных групп.

Согласно поправкам Кавалеровский район из округа № 20 переместился в 15-й. А его место займет Чугуевский район. Октябрьский район перешел из 10-го округа в 11-й, присоединившись к Хорольскому, Ханкайскому и Пограничному. Территория Уссурийского городского округа на выборах будет поделена на две части. ЗАТО Фокино перешло из округа № 12 в округ № 14, куда также входят Партизанск и Партизанский район. А в 12-й округ полностью вошел Михайловский район.

- Изменения в схеме продиктованы конъюнктурными соображениями, - обвинил разработчиков проекта депутат от КПРФ Павел АШИХМИН. – Если посмотреть карту дорог, то станет видно, что Кавалерово отрывается, а для этого нет объективных оснований. На мой взгляд, цель изменений – разорвать протестный электорат.

Столь же критично он высказался против переноса территориальной избирательной комиссии из Дальнегорска в Чугуевку.

- Теризбирком Дальнегорска провинился лишь тем, что его председатель комиссии не является членом «Единой России», - заявил Павел Ашихмин.

Однако единороссы поддержали изменения.

- Схема построена объективно. Не вижу в ней принципиальных изменений или препятствий для политической деятельности, - отметил депутат Петр САВЧУК.

Большинством голосов депутаты одобрили проект изменений, предложенных Приморской краевой избирательной комиссией.