Уссурийцев ждут в "Изумрудной долине" на первый политфорум "Люди Роста"

Организатором форума является региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста»

23 мая в 18.00 в ландшафтном парке русской истории "Изумрудная Долина" состоится Первый полит-форум "Люди Роста", ориентированный на всех жителей Уссурийска и Уссурийского городского округа. Организатором форума является региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста». На мероприятии ожидается присутствие более 200 участников, сообщает РИА "Дейта.Ru".

Спикер форума: Алексей Бурдюк — член полит совета регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста»; генеральный директор Уссурийского завода по производству промышленных очистных сооружений ECOLOS-DV(резидент Свободного порта Владивосток); руководитель проекта "Сделано в Приморье".

В рамках форума с гостями будут работать такие известные в Приморском крае эксперты в области бизнеса и политики как:

Алексей Тимченко — политический деятель, руководитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Партия Роста», экс-кандидат в губернаторы Приморского края на выборах в декабре 2018 года;

Сергей Вакуленко — директор русского исторического парка "Изумрудная Долина" (по итогам 2018 года парк вошел в топ-10 лучших проектов в сфере туризма России); лауреат премии Министра культуры Российской Федерации.

Уже подтверждено участие в форуме Дмитрия Алексеева — генерального директора сети магазинов цифровой техники "DNS Digital Store" (группа компаний DNS является одной из крупнейших компаний России по размеру выручки, и по итогам прошлого года занимает 38-е место в списке "Топ-200", согласно ежегодного рейтинга журнала "Forbes")

Модератор форума: Максим Прокудин — член Союза журналистов России, общественный деятель.

"Мы понимаем, что Уссурийск — это сердце Приморья, а сердцу, как известно, нужно уделять должное внимание, и именно это мы, вместе с нашими коллегами и с неравнодушными уссурийцами намерены делать через организацию живого общения, благодаря которому мы сможем объединить усилия всех активных и независимых людей города и округа, желающих развиваться как профессионалы своего дела. Мы приглашаем в это неформальное сообщество всех горожан, а также предпринимателей, журналистов, городских активистов и общественников, желающих напрямую влиять на развитие города. В рамках встречи, которую мы планируем провести с нашими сторонниками в Уссурийске, будут обсуждаться несколько точек роста округа. Основной круг тем будет окончательно определен участниками форума.

Безусловно, главная из них — это рост предпринимательской активности в городе и как следствие — развитие промышленности и предприятий малого бизнеса, соответственно увеличение числа рабочих мест, которое обязательно приведёт к увеличению денежных поступлений в городскую казну. А ведь именно ее размер является залогом успешного развития городской среды Уссурийска и всего городского округа.

Несомненно, городу нужна ре новация старых и известных в свое время на весь край и страну предприятий, создание новых заводов, а также больших и малых производств с нуля на территории города. Не менее важен рост социального сектора, улучшение экологии и увеличение количества общественных пространств! Одной из ключевых точек роста для нас является работа над увеличением количества представителей так называемого городского "среднего класса", без которого невозможно гармоничное развитие территории округа. И конечно же, наши совместные усилия должны быть направлены на смену настроений в обществе. Мы уверены, что электоральный разворот будет и далее набирать обороты, а наша повестка будет становиться все более и более актуальной, учитывая уже существующий и оформившийся в городском сообществе серьезный социальный запрос на перемены.

И первым результатом нашей с вами совместной работы должен стать рост гражданской активности на ближайших выборах в Думу Уссурийска. Повышение явки избирателей станет для нас хорошим сигналом, который мы и наши сторонники сможем воспринять как готовность городского сообщества к реальным переменам в жизни города.

Партия Роста — это конкурентоспособная оппозиция с реальными предложениями и внятной политической повесткой, и мы приглашаем всех неравнодушных горожан с активной жизненной позицией к обсуждению проблем Уссурийска, решение которых напрямую зависит от нашей с вами участия. Главная цель мероприятия — первичная консолидация здоровых политических сил Уссурийского городского округа вокруг "Стратегии Роста" во имя перемен."- отметил Алексей Бурдюк.

Участие в форуме бесплатное. Также будет организован бесплатный трансфер из Уссурийска к месту проведения форума.

По вопросам участия, а также аккредитации СМИ необходимо обращаться по телефону предварительной регистрации: 8-950-290-27-35.

Организатор мероприятия. Возрастная маркировка: "18 +"

Рост — достижим! До встречи в "Изумрудной Долине"!