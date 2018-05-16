Вячеслав Квон прошел "нулевой" этап конкурса в мэры Находки

В минувший четверг, 10 мая, профильная комиссия Думы Находки встретилась с претендентом на должность вице-мэра НГО по социальным вопросам Вячеславом КВОНОМ. Разговор стал своего рода «нулевым» этапом конкурса на замещение должности главы города. Нынешний глава Спасска-Дальнего подтвердил, что планирует участвовать в конкурсе, а депутаты вознамерились согласовать его на пост замглавы независимо от результатов конкурсных процедур. В свою очередь, и.о. мэра Находки Борис ГЛАДКИХ озвучил планы уйти на заслуженный отдых.

Напомним, что неделей ранее, 3 мая, находкинские депутаты отказались рассматривать вопрос о согласовании кандидатуры вице-мэра в «заочном» режиме, выразив желание встретиться с Вячеславом Квоном лично. 10 мая разговор потенциального вице-мэра и одного из фаворитов конкурса на должность мэра Находки, наконец, состоялся. Квон, с 2016 года являющийся главой Спасска-Дальнего, подтвердил свои планы по переезду в Находку и объяснил, зачем писал заявление с просьбой назначить его зам. главы Находки по социальным вопросам.

- На тот момент, когда я писал заявление, действительно была очень актуальна проблема с отсутствием ряда руководителей администрации, - цитирует Вячеслава Квона пресс-служба Думы НГО. - Насколько оно сегодня актуальна, не могу сказать. Не секрет, что я планирую подавать документы на участие в конкурсе по выбору главы НГО.

Отметим, что очередное заседание Думы НГО, где будет согласовываться кандидатура Квона на должность заместителя главы, состоится лишь 30 мая. При этом первый этап конкурса на замещение должности градоначальника, где поданные кандидатами документы рассматриваются на соответствие формальным требованиям, запланирован на 28 мая, а второй – собеседование с кандидатами - должен состояться уже после заседания гордумы Находки, 1 июня. Если конкурсная комиссия, а затем и депутаты, поддержат Квона на пост мэра, получится, что к моменту избрания он проработает в должности заместителя главы всего несколько дней.

В то же время, учитывая непредсказуемость политических процессов в Находке, теоретически возможна и другая ситуация: например, Вячеслав Квон будет согласован на должность вице-мэра, но не получит одобрения со стороны конкурсной комиссии или депутатского корпуса как кандидат в мэры Находки. Поэтому депутаты поинтересовались, что претендент будет делать в этом случае, и устроит ли его должность заместителя главы. Квон подобного варианта не исключил. В свою очередь, Борис Гладких, временно исполняющий обязанности главы НГО после отставки Андрея ГОРЕЛОВА, озвучил планы уйти на заслуженный отдых.

По итогам заседания комиссии по законности депутаты рекомендовали вынести вопрос на очередное заседание Думы НГО и согласовать кандидатуру Квона на должность вице-мэра независимо от того, какое будет принято решение в комиссии по выборам главы.

На фото: Вячеслав Квон: «Не секрет, что я планирую подавать документы на участие в конкурсе по выбору главы НГО».

Фото Dv.kp.Ru