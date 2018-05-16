Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вячеслав Квон прошел "нулевой" этап конкурса в мэры Находки
В минувший четверг, 10 мая, профильная комиссия Думы Находки встретилась с претендентом на должность вице-мэра НГО по социальным вопросам Вячеславом КВОНОМ. Разговор стал своего рода «нулевым» этапом конкурса на замещение должности главы города. Нынешний глава Спасска-Дальнего подтвердил, что планирует участвовать в конкурсе, а депутаты вознамерились согласовать его на пост замглавы независимо от результатов конкурсных процедур. В свою очередь, и.о. мэра Находки Борис ГЛАДКИХ озвучил планы уйти на заслуженный отдых.
Напомним, что неделей ранее, 3 мая, находкинские депутаты отказались рассматривать вопрос о согласовании кандидатуры вице-мэра в «заочном» режиме, выразив желание встретиться с Вячеславом Квоном лично. 10 мая разговор потенциального вице-мэра и одного из фаворитов конкурса на должность мэра Находки, наконец, состоялся. Квон, с 2016 года являющийся главой Спасска-Дальнего, подтвердил свои планы по переезду в Находку и объяснил, зачем писал заявление с просьбой назначить его зам. главы Находки по социальным вопросам.
- На тот момент, когда я писал заявление, действительно была очень актуальна проблема с отсутствием ряда руководителей администрации, - цитирует Вячеслава Квона пресс-служба Думы НГО. - Насколько оно сегодня актуальна, не могу сказать. Не секрет, что я планирую подавать документы на участие в конкурсе по выбору главы НГО.
Отметим, что очередное заседание Думы НГО, где будет согласовываться кандидатура Квона на должность заместителя главы, состоится лишь 30 мая. При этом первый этап конкурса на замещение должности градоначальника, где поданные кандидатами документы рассматриваются на соответствие формальным требованиям, запланирован на 28 мая, а второй – собеседование с кандидатами - должен состояться уже после заседания гордумы Находки, 1 июня. Если конкурсная комиссия, а затем и депутаты, поддержат Квона на пост мэра, получится, что к моменту избрания он проработает в должности заместителя главы всего несколько дней.
В то же время, учитывая непредсказуемость политических процессов в Находке, теоретически возможна и другая ситуация: например, Вячеслав Квон будет согласован на должность вице-мэра, но не получит одобрения со стороны конкурсной комиссии или депутатского корпуса как кандидат в мэры Находки. Поэтому депутаты поинтересовались, что претендент будет делать в этом случае, и устроит ли его должность заместителя главы. Квон подобного варианта не исключил. В свою очередь, Борис Гладких, временно исполняющий обязанности главы НГО после отставки Андрея ГОРЕЛОВА, озвучил планы уйти на заслуженный отдых.
По итогам заседания комиссии по законности депутаты рекомендовали вынести вопрос на очередное заседание Думы НГО и согласовать кандидатуру Квона на должность вице-мэра независимо от того, какое будет принято решение в комиссии по выборам главы.
На фото: Вячеслав Квон: «Не секрет, что я планирую подавать документы на участие в конкурсе по выбору главы НГО».
Фото Dv.kp.Ru
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Вячеслав Квон прошел "нулевой" этап конкурса в мэры Находки
- Губернаторские праймериз-2018 пройдут по лекалам 2014 года
- ТОП-менеджмент администрации Тарасенко оказался заметно богаче команды Миклушевского
- На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата
- Автор идеи разворота Амура поборется за пост губернатора Приморья
- Главе района в Приморье предложено уйти в отставку
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- "Народ должен сам понимать…"
- Штабисты отходят после выборной схватки
- В Приморье не могут найти "неустановленное лицо", чуть не сорвавшее выборы президента
Новости раздела
- Вячеслав Квон прошел "нулевой" этап конкурса в мэры Находки
- Губернаторские праймериз-2018 пройдут по лекалам 2014 года
- ТОП-менеджмент администрации Тарасенко оказался заметно богаче команды Миклушевского
- Из героев былых времен
- В администрации Приморья - новое назначение
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- В Приморье нашелся свой Грудинин
- На губернаторских праймериз в Приморье ждут главного кандидата
- Коммунисты повелись на деньги
- Автор идеи разворота Амура поборется за пост губернатора Приморья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Будущим пенсионерам подложили одну большую свинью
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- Медведев повысит россиянам пенсионный возраст
- Глава Владивостока Виталий Веркеенко нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом
- За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной
- В популярном у приморцев продукте нашли добавку для антифриза
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Баррель сорвался с цепи
- Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей