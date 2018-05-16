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Губернаторские праймериз-2018 пройдут по лекалам 2014 года

16 Мая 2018, 13:30 | Приморье

Региональный политсовет «Единой России» утвердил список участников предварительного голосования по определению кандидатуры на пост губернатора Приморья. Как и в 2014 году, в процедуре примут участие пять человек, включая врио главы края. Андрей ТАРАСЕНКО сохранял интригу относительно своего участия в выборах вплоть до последнего дня приема заявлений на праймериз, 8 мая.

Кроме того, незадолго до закрытия приема заявки на праймериз подали глава Хорольского района Приморья Алексей ГУБАЙДУЛЛИН и бывший вице-спикер Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ - он, к слову, уже участвовал в губернаторских праймериз 2014 года. Еще один из бывших городских депутатов, известный своими экстравагантными идеями и предвыборной голодовкой Александр ПРИХОДЬКО, был зарегистрирован на праймериз еще в апреле. Однако в итоге и Пенязь, и Приходько от участия в предварительном голосовании отказались. Компанию им составил Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ (округ №6).

В свою очередь, нынешний созыв Думы Владивостока, помимо председателя бюджетного комитета Владимира ИСАКОВА, будет представлен спикером Андреем БРИКОМ. А в целом, итоговый список участников праймериз составлен почти по такому же «рецепту», что и в 2014 году. Как и тогда, с врио главы региона будут конкурировать кандидат от профсоюзов (Владимир ИСАКОВ вместо Виктора ПИНСКОГО в 2014 году), опытный глава муниципалитета (Алексей Губайдуллин вместо Олега КОЛЯДИНА), представитель Владивостока (Андрей Брик вместо Дмитрия Пенязя). Единственное отличие - в том, что вместо сенатора (в 2014 году Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ «оппонировала» Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, позднее ставшая вице-губернатором - прим. автора) в 2018 пятым участником праймериз станет действующий краевой депутат - Всеволод РОМАНОВ.

В ближайшие недели каждому из пяти участников губернаторских праймериз предстоит встретиться с секретарями и активом не менее чем 50% первичных и местных отделений «ЕР» в Приморье, чтобы представить им свою программу развития региона. Встречи пройдут во Владивостоке, Партизанске и Лесозаводске.

- Механизм проведения предварительного голосования продуман таким образом, чтобы не распылять ресурсы перед «официальной» избирательной кампанией и контролировать ситуацию на праймериз. Что касается списка претендентов на выдвижение в губернаторы от «ЕР», очевидно, что уменьшение числа участников праймериз указывает на стремление избавиться от элементов шоу и провести серьезный разговор в рамках встреч с партийным активом. Поэтому в соперники для врио губернатора выбраны опытные политики, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: выборы  тарасенко  праймериз 



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