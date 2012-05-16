Единорос Сергей ИЩЕНКО: По душам с избирателем

О том, что сельским территориям нужно уделять повышенное внимание, говорится сегодня много, и на всех уровнях. Как и о том, что только «реальная связь всех ветвей власти с общественностью способна наладить эффективный диалог с жителями края, руководствуясь не «родственно-земляческими» отношениями, а необходимостью решения существующих проблем», - именно об этом заявил новый губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ уже на первой встрече с депутатами Законодательного собрания Приморского края.

«Поговорим по душам», - обратился, в свою очередь, к избирателям депутат ЗС ПК Сергей ИЩЕНКО, инициировав одноименный вечер вопросов и ответов для жителей Раковской и Кондратеновской территорий, куда входят одиннадцать сел Уссурийского городского округа. Впрочем, эта встреча – всего лишь часть комплекса мероприятий, организованных в этих сельских поселениях и приуроченных к празднику Великой Победы с целью соединить воедино законодательную и исполнительную власть и общественные формирования для того, чтобы облегчить жизнь тех, кем всегда сильна была Россия.

«Мне очень импонирует курс губернатора на усиление роли общественной экспертизы власти, - признается Сергей Анатольевич. – А как можно ее провести? Только в диалоге. И День Победы стал отличным поводом не только для традиционного чествования ветеранов, но и для того, чтобы собрать общественность и попытаться честно и прямо ответить на самые злободневные вопросы, которые волнуют селян; понять, чем живет сегодня приморская деревня, в чем больше всего нуждается и чем конкретно мы можем ей помочь. И поскольку моя задача, как депутата,- способствовать повышению качества жизни приморцев и уссурийцев, в частности, то, могу заверить, что этот диалог – только начало наших совместных действий».

Сергей Ищенко хорошо известен жителям сельских территорий Уссурийского городского округа, и не только в качестве руководителя Производственно-пищевого объединения «Никольск», но и как депутат Думы Уссурийского городского округа, который на протяжении двух созывов подряд являлся председателем комиссии по экономике, землепользованию и сельскому хозяйству, а потому не понаслышке знает о проблемах приморского села. Как профессор кафедры Приморской государственной сельскохозяйственной академии, доктор наук, заслуженный работник пищевой индустрии РФ и президент Ассоциации «Никольск» предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Уссурийска и Уссурийского района, он давно уже занимается вопросами программы продовольственной безопасности, развитием пищевой индустрии Уссурийска и сельскохозяйственной отрасли края, весьма хорошо владеет вопросами экономической и финансовой политики в масштабах Приморья. Более того, он сам – выходец из сельской глубинки, испытавший в свое время все прелести непростой деревенской жизни и прекрасно понимающий корень всех проблем.

Но вернемся к мероприятиям, прошедшим 3 и 5 мая в Раковке и Кондратеновке.

Благодаря усилиям депутата Ищенко, жители этих и окрестных сел прошли профилактический медицинский осмотр: целая бригада узкопрофильных специалистов на заблаговременно доставленном дорогостоящем оборудовании осуществляла качественную диагностику состояния здоровья всех желающих (приоритет, конечно, отдавался ветеранам: более тридцати из них напрямую пообщались с лучшими уссурийскими докторами и получили рекомендации по сохранению здоровья).

Кроме того, Сергей Ищенко, проехав по селам, лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, вручив им продовольственные подарки. Общение с теми, кто обеспечил мирное небо над страной, было искренним и неформальным. И надо было видеть глаза тех, кто уже не надеялся на помощь. Например, вдовы ветерана войны Любови Николаевны НЕДБАЙЛО, которой после депутатского обращения Уссурийская организация общества инвалидов выделила долгожданную инвалидную коляску, благодаря чему она сможет нормально передвигаться по селу.

Ветеранов труда и заслуженных жителей села чествовали уже в сельском Доме культуры - Почетными грамотами и Благодарностями Законодательного Собрания. Отдельно был отмечен Совет ветеранов Уссурийского городского округа.

Также Сергей Анатольевич провел личный прием граждан, совместно с представителями краевой администрации и местных властей. Но главным и самым долгожданным событием стал вечер вопросов и ответов «Поговорим по душам», на который была приглашена общественность – старосты и представители совета сел, ветераны, активисты различных общественных организаций. Конструктивный диалог с ними выстраивал не только Сергей Ищенко, но и приглашенные им коллега по депутатскому корпусу краевого парламента Виктор ГРЕБНЕВ и депутаты Думы Уссурийского городского округа Сергей ИНШАКОВ (соратник по «Единой России») и Владимир БОРЗЫХ (генеральный директор ООО «Гранд Марин»). А также начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки Приморского края Елена ДЗЮБА, заместитель директора департамента социальной защиты населения Приморского края Наталья ЛУНЬ, заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края Андрей КАЛИНИН, заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Владилен СЫТНИК, председатель Приморского крайкома профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Юрий ХАКИМОВ, генеральный директор «Примавтодор» Лев ПАНЧЕНКО, а также представители муниципальной власти Уссурийского городского округа, ОМВД по г. Уссурийску, Федеральной пожарной службы по Приморскому краю, Уссурийск-Водоканала и других организаций.

Разговор получился по существу. Вопросов было много, но большинство из них касалось мер социальной поддержки населения, системы образования в крае, полномочий сельских советов, лекарственного обеспечения ветеранов, а также закрепления на селе учителей и медиков. Сергей Ищенко и представители всех ветвей власти, участвующие в диалоге, не оставили без внимания ни одно из обращений граждан, пообещав конкретную помощь.

Кроме того, жители сел получили из первых уст информацию о том, как реализуются их наказы депутатам. Депутат Ищенко и его коллеги рассказали о том, что на деле предпринимается для сохранения малокомплектных классов сельских школ, как решается вопрос выделения средств на дорогу к селу Каменушка, разрушенную во время строительства газопровода, будет ли упрощена процедура заготовки дров для жителей сельской местности и т.д.

«Я рассказал о работе, которая уже проведена депутатами краевого Законодательного собрания на сегодняшний день, - продолжает Сергей Ищенко. – В частности, о мерах социальной поддержки проживающих на селе учителей, о законодательной инициативе краевого парламента, направленной в Государственную Думу с предложением внести изменения в законодательство о ветеранах и инвалидах, которые позволят большему числу из них реализовать свое право на обеспечение жилыми помещениями.

Особенно важным шагом считаю выделение дополнительных средств в бюджет ФОМС по Приморскому краю - для выплаты «подъемных» выпускникам медицинских вузов, пожелавших работать в сельской местности (а это, напомню, 1 млн рублей каждому!). В этом году у нас уже есть семь таких выпускников, будем считать, что это «первые ласточки» в решении вопроса закрепления специалистов на селе. И я обязательно продолжу работу в этом направлении: буду выступать с инициативой, чтобы «подъемные» выплачивались и выпускникам средних медицинских учебных заведений, которые необходимы на селе».

«Безусловно, такие встречи нам очень нужны! - эмоционально делится впечатлениями житель села Раковка Валерий ЛУНИН. – Сколько случаев, когда депутаты, получив мандаты, вновь вспоминают об избирателях только накануне следующих выборов. Ищенко из другой категории. Мы хорошо знаем Сергея Анатольевича по его делам. Приятно, что человек, выросший в селе и получивший хорошее образование, известный производственник и политик, искренне и эффективно заботится о тех, кто сегодня живет в сельской глубинке».

«Продуктовые наборы к празднику – это, конечно, хорошее подспорье для нас, стариков, но еще более приятно, что этим внимание не ограничилось, - признается вдова ветерана войны Нина Петровна ПОПОВА. – И встреча, которую организовал Сергей Анатольевич, искреннее человеческое внимание к нашим нуждам дорогого стоит. Отдельное спасибо за врачей, которые приехали в село. У меня такой возраст и столько болячек, что выбраться в город для того, чтобы нормально обследоваться, возможности нет, а сегодня доктора не только ответили на все мои вопросы, но и назначили лечение».

Завершилась череда двухдневных мероприятий праздничным концертом и возложением цветов к памятнику героев войны. Организованные Сергеем Ищенко, они стали знаковыми для жителей Раковской и Кондратеновской территорий. Люди почувствовали реальную заботу депутата и представителей исполнительной власти, которые, объединившись с общественными организациями, находили решения вопросов, копившихся годами. И, безусловно, эта инициатива достойна подражания и продолжения.

В том, что подобные встречи станут регулярными, уверяет и Сергей Ищенко: «Многие из коллег сегодня увлеклись партийным противостоянием, забывая о том, все это не имеет никакого отношения к тому, чем должны заниматься на деле. Хочется им напомнить: мы можем иметь разные политические взгляды; главное, чтобы общечеловеческие ценности были едины для всех. Я не первый год в политике, и свою миссию вижу в том числе и в том, чтобы отстоять сельскую глубинку, не допустить закрытия школ, детских садов, фельшерских пунктов, укомплектовав их квалифицированным персоналом, и максимально эффективно «латая» другие социальные дыры. Нельзя допустить вымирания села, где сегодня живет 28% населения. Неважно, к какой партии ты принадлежишь, но каждый из нас, депутатов, за кого проголосовал народ в декабре прошлого года, должен воспользоваться ею, как мощным рычагом для достижения эффективных решений проблем своих избирателей. Мы не должны забывать о своих корнях и о том, чем и кем всегда была сильна наша страна. Неслучайно лозунг наших мероприятий – «живо село – жива Россия».

Татьяна ОРЛОВА, «Золотой Рог».