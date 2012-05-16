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Депутаты дальнегорской Думы требуют отставки спикера
ПРИМОРЬЕ, 16 мая, ZRPRESS. Треть депутатов дальнегорской городской Думы адресовала письменное требование к председателю Думы Александру ТЕРЕБИЛОВУ о созыве внеочередного заседания Думы ДГО.
Депутаты настаивают включить в повестку дня два вопроса: рассмотрение проекта решения Думы Дальнегорского городского округа «Об отзыве с должности председателя Думы Дальнегорского городского округа Теребилова Александра Михайловича», а также рассмотрение проекта решения Думы Дальнегорского городского округа «О внесении изменений и дополнений в регламент Думы Дальнегорского городского округа».
Проект решения Думы Дальнегорска «Об отзыве с должности председателя Думы Теребилова», как указывают парламентарии, необходимо рассмотреть на внеочередном заседании Думы в связи тем, что председатель Думы ДГО Теребилов утратил доверие депутатов Думы, неоднократно нарушал и продолжает нарушать действующий регламент Думы ДГО относительно информирования депутатов Думы ДГО о проведении заседаний Думы, ведения заседаний Думы, уклоняется от созыва внеочередных заседаний Думы по требованию не менее одной трети депутатов Думы, а также постоянно действующего рабочего органа Думы (комитета Думы); привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение определения Дальнегорского районного суда «О приостановлении действия решения Думы Дальнегорского городского округа от 19 марта 2012 года № 245 «Об удалении главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА в отставку и досрочном прекращении полномочий».
Депутаты также поясняют, что, по их мнению, Александр Теребилов дискредитировал Думу Дальнегорского городского округа в глазах избирателей, уронил авторитет Думы как представительного органа власти, инициировал принятие незаконных решений Думы, дестабилизировал политическую ситуацию в городском округе, затягивает принятие общественно важных и значимых решений Думы ДГО, в том числе: внесения изменений и дополнений в Устав Дальнегорского городского округа относительно муниципальных выборов главы городского округа путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, Кодекса этики муниципального служащего и корректировки в бюджет Дальнегорского городского округа.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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