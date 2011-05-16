Лучшая жена России ("серебро") живет и работает в Приморском крае

Доходы таких жен позволяют депутатам и чиновникам жить на зарплату

15 мая истек срок, отведенный представителям разных ветвей власти для публикации сведений о доходах и имуществе. "Известия", подводя итоги этой декларационной кампании, пришли к выводу: сведений действительно много, а вот информации по-прежнему недостаточно

Финальный аккорд этой кампании сыграли обе палаты парламента, синхронно опубликовавшие сведения о доходах совсем под занавес назначенного срока. И Госдума, и Совфед подтвердили - самых обеспеченных людей следует искать именно в парламенте. Абсолютное лидерство - за сенатором от Ленинградской области и владельцем строительного бизнеса Андреем Молчановым, которому 2010 год принес 3,3 млрд рублей (в 2009-м было в разы меньше, 2,7 млн).

При этом для парламентариев доходы в несколько сотен миллионов рублей в год - явление вполне распространенное. Равно как и высокие заработки вторых половин. Ими могут похвастаться не только те депутатские жены, которые не скрывают своего участия в бизнесе (как, например, Марина Гартунг, владеющая пакетом акций ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" и заработавшая за минувший год 21 миллион рублей), но и те женщины, о чьих предпринимательских талантах ничего не известно. Так, например, супруга депутата Ризвангаджи Исаева, мать троих детей, получила доход в 42 миллиона рублей (у мужа меньше двух миллионов). Традиционно высокий показатель демонстрирует жена Владимира Жириновского - почти 26 миллионов, в 10 с лишним раз больше, чем у мужа. Серьезные показатели у супруги Петра Гужвина, сына бывшего астраханского губернатора, - более 60 миллионов рублей. 58 с лишним миллионов рублей принесла в семью жена депутата Виктора Казакова.

- У россиян должна возникнуть безумная гордость за российских женщин, которые, как выяснилось, гораздо богаче своих мужей и являются потрясающими предпринимателями, - иронизирует глава фонда "Индем" Георгий Сатаров, отмечая при этом, что в идеальной ситуации таких цифр вполне достаточно для того, чтобы правоохранительные органы в автоматическом режиме начали проверки.

В целом же среди женщин рекорд завершившейся декларационной кампании принадлежит супруге депутата и бизнесмена Владимира Груздева. Второе место - за актрисой приморского Театра имени Горького Ларисой Белобровой (супругой губернатора Сергея Дарькина). Ей прошедший год принес доход в 1 миллиард 72 миллиона рублей (в 2009-м было "всего" 540 миллионов).

Предпринимательскими способностями, как следует из опубликованных сведений, обладают не только жены, но и несовершеннолетние дети. Так, ребенок депутата Андрея Воробьева за минувший год получил доход, превышающий 17 миллионов рублей (супруги в декларации не значится, отец заработал лишь около 2 миллионов). На этом фоне почти комично выглядят доходы двух детей Фоата Комарова - у одного за год 15 рублей 66 копеек, у второго - 139 рублей 33 копейки.

Ни чиновники, ни парламентарии, напомним, не обязаны указывать источники получения своих доходов и происхождение принадлежащего им имущества. По мнению экспертов, это остается главной проблемой декларационной кампании в целом.

- Мы пошли к истине по какому-то извилистому пути, если считать целью прозрачность деятельности наших публичных лиц. Напринимали всего, не очень понимая, что мы хотим видеть и как это все проверять, - говорит Елена Панфилова, гендиректор "Трансперенси интернешнл - Россия".

В публикуемых сведениях по большому счету не слишком много информации. Без указания источников дохода невозможно понять, например, на чем именно заработал в прошлом году почти 22 миллиона депутат Юрий Волков, в послужном списке которого последние полтора десятка лет значатся исключительно должности госслужбы. Равно как ничего не говорят декларации и о том, каким образом приобрел столь внушительный список имущества (одних только квартир в нем 28) кадровый военный и член комитета Госдумы по обороне Михаил Мусатов. Дело в том, что декларанты предпочитают строго придерживаться установленного законом минимума выдаваемых на публикацию сведений. При этом в собственные кадровые службы они сдают куда более широкий перечень, однако по итогам предыдущих декларационных кампаний проверки привели лишь к единичным серьезным расследованиям.

Есть, впрочем, и те, кто все же считает своим долгом объяснять, откуда что берется. Таковыми, что любопытно, по итогам этой кампании оказались не депутаты, которым уже осенью идти на выборы, а губернаторы, которым не нужно бороться за голоса избирателей. Например, Дмитрий Зеленин (Тверская область) подробнейшим образом изложил, какие именно ценные бумаги приносят ему доход, Аман Тулеев (Кемеровская область) сообщил, что получает деньги за то, что является почетным гражданином ряда городов, а Никита Белых (Кировская область) оповестил, что продал гараж за 73,3 тысячи рублей. Но "смельчаков", решивших выйти за рамки минимума информации, все равно в итоге оказалось меньше десятка.

Эксперты уверены - список публикуемых сведений необходимо расширять. Вводить в тех же декларациях дополнительные графы, начиная от происхождения имущества и заканчивая годом выпуска автомобиля. Пока же, например, не нужно даже указывать тот регион, в котором находится земельный участок, - слишком личная информация.

- Сейчас говорят о необходимости введения декларации о расходах. Да не нужна она вовсе. Достаточно посмотреть на опыт разных стран, и далеких, и близких. Например, Литва и Латвия недавно ввели очень внятную систему - декларирование имущества с детализацией, - и там сразу видно, что человек купил, а что ему, условно говоря, бабушка завещала, - говорит Панфилова. - И этого вполне достаточно для контроля над расходами. Но если так делать у нас, и делать как следует, то придется признавать необходимость введения понятия "незаконное обогащение".

А к этому пока российские чиновники не готовы, пишут "Известия".