Дело Пушкарева: Волки сыты

Приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, откровенно шокировавший многих своей неадекватной жестокостью, практически не имеет прецедентов в судебной практике новой России

В ночь с 9 на 10 апреля в Тверском районном суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея ЛУШНИКОВА и руководившего группой компаний «Востокцемент» Андрея ПУШКАРЕВА. Суд согласился с доводами следствия о том, что трое фигурантов дела искусственно ограничили конкуренцию при закупках стройматериалов для «Дорог Владивостока», и приговорил Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова к длительным срокам заключения. Однако защита уже заявила о намерении оспорить этот вердикт.

Напомним, что Игорь Пушкарев и Андрей Лушников были арестованы 1 июня 2016 года и помещены в следственный изолятор «Матросская тишина» в Москве. Андрей Пушкарев, арестованный в конце июня 2016-го, находился под домашним арестом по состоянию здоровья. 3 ноября 2017 года Игорь Пушкарев добровольно прекратил полномочия в качестве главы Владивостока. Рассмотрение уголовного дела Пушкаревых-Лушникова по существу началось в феврале 2018 года в Тверском районном суде Москвы – территориальная подсудность была изменена по просьбе Генпрокуратуры РФ. За год с небольшим состоялось более 100 судебных заседаний. С последним словом Игорь Пушкарев и другие подсудимые выступили 28 февраля 2019 года, не признав себя виновными ни в одном из инкриминируемых им преступлений.

Шок с отсрочкой

Срок оглашения приговора по делу Пушкаревых-Лушникова дважды переносился: сначала – со 2 на 3 апреля, а затем – еще почти на неделю. В минувший вторник 10-часовое заседание суда развеяло иллюзии о снисходительности Фемиды к бывшему мэру Владивостока. Судья Тверского районного суда Дмитрий ГОРДЕЕВ устроил настоящий судебный марафон, огласив весь текст решения в течение одного заседания. Поддержать Игоря Пушкарева в этот непростой день в Москву прибыли члены семьи, ряд бывших сотрудников мэрии Владивостока, а также театральный продюсер Алексей МАЛОБРОДСКИЙ и автогонщик Эрик КИТУАШВИЛИ, с которыми экс-мэр некоторое время содержался в одной камере «Матросской тишины».

Оглашая приговор, судья еще раз озвучил аргументы каждой из сторон процесса, а также свидетелей. Их, напомним, допросили около сотни – многих из Владивостока, с использованием системы видеоконференцсвязи. Однако многие обратили внимание, что в вынесенном 9 апреля решении Тверской суд в основном руководствовался показаниями, которые были даны подсудимыми и свидетелями на стадии предварительного следствия, а не в ходе допросов в судебных заседаниях. Также суд отверг заявления Игоря Пушкарева о том, что он де-факто продолжал контролировать работу ГК «Востокцемент» после избрания на пост мэра в 2008 году, а его брат Андрей никаких решений, касающихся финансов, не принимал.

Суд счел доказанным, что Игорь Пушкарев создал «особые условия» для холдинга «Востокцемент» при поставках материалов для МУП «Дороги Владивостока», получив при этом взятку от возглавлявшего предприятие брата Андрея и выплачивая «вознаграждение» директору МУПа Андрею Лушникову. Завершилось оглашение вердикта настоящим шоком: суд назначил фигурантам дела наказания практически по верхней планке, затребованной гособвинением (см. таблицу).

Главного фигуранта дела, экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева, признали виновным по всем статьям Уголовного кодекса, по которым ему предъявлялось обвинение. Пушкарев приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, а также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе на протяжении 10 лет. Кроме того, экс-мэр должен будет компенсировать якобы нанесенный бюджету Владивостока ущерб в 143 млн рублей, в наличии которого усомнились все привлеченные к делу эксперты, кроме Приморского РЦЦС.

Назло «рекорду»

Если вынесенный 9 апреля приговор не будет пересмотрен, в тюрьме Игорь Пушкарев может пробыть до июня 2031 года (проведенные в СИЗО дни засчитывается в срок отбытия наказания «день за день»), когда ему будет 56 лет. Запрет на занятие должностей в госорганах, а также установленные избирательным законодательством ограничения права участвовать в выборных кампаниях для осужденных по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ фактически делают невозможным возвращение Пушкарева в политику.

Добавим, что, хотя практически все мэры Владивостока в разное время садились на скамью подсудимых, 15 лет колонии строгого режима для Игоря Пушкарева стали своеобразным «рекордом». В 2008 году Владимир НИКОЛАЕВ за превышение и злоупотребление должностными полномочиями получил условный срок в 4,5 года и 3 года запрета на работу в органах власти. Несколькими месяцами ранее другой бывший мэр, Юрий КОПЫЛОВ, был приговорен к 4 годам тюрьмы условно.

«У меня сложилось впечатление, что изначально приговор был другим, но когда об том узнали «товарищи волки», то судье пришлось срочно его переписывать, чтобы он не отличался от обвинительного заключения. И именно этим объясняются загадочные переносы дат оглашения приговора и наличие массы противоречий между мотивировкой и сделанными выводами», - прокомментировал решение Тверского суда Игорь Пушкарев на своей странице в Facebook.

Единственным положительным моментом на данном этапе стало освобождение из-под домашнего ареста младшего брата опального главы города, Андрея Пушкарева, который нуждается в проведении ряда сложных операций на лице. Правда, вернуться к управлению семейным бизнесом он пока не сможет из-за наложенного судом запрета. Должность генерального директора ООО «Востокцемент» с 2018 года занимает Алексей СЫСОЕВ, ранее являвшийся управляющим входящего в холдинг завода «Спасскцемент».

Мера пресечения Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову в виде содержания в СИЗО оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу. Говорить о том, когда это произойдет, пока рано. Сторона защиты уже заявила, что будет обжаловать вердикт Тверского суда Москвы от 9 апреля.

На фото: Завершение затяжного и изначально весьма странного по сути судебного процесса по делу Пушкарёвых/Лушникова так и оставило после себя большое количество вопросов.

Фото ТАСС.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.