Алексей Старичков: Республика Корея – ключевой партнёр Приморского края

Директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края Алексей Старичков дал интервью корреспонденту южнокорейского информационного агентства «Ёнхап» Ким Хён Чжэ.

- Как вы оцениваете перспективы инвестиционной активности южнокорейского бизнеса в Приморском крае?

- Республика Корея входит в число четырех основных стран-партнёров Приморского края, на долю которых ежегодно приходится более 80 процентов внешнеторгового оборота Приморья. Товарооборот Приморского края с Республикой Корея в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 17 процентов и составил 2,3 миллиарда долларов США. Экспорт вырос на 70 процентов. Основные объемы экспорта в 2013 году пришлись на нефть и нефтепродукты – 42 процента, рыбопродукцию – 35 процентов, отходы и лом черных металлов – 12 процентов.

Республика Корея является также одной из основных стран–инвесторов. Объем накопленных в крае южнокорейских инвестиций на 1 января 2013 года составлял 108,8 миллиона долларов США или 13 процентов от общего объема, поступивших в экономику края иностранных вложений.

Для привлечения корейских инвестиций в экономику края в мае 2013 года Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел презентацию в Сеуле, где представил потенциальным инвесторам информацию о проектах, которые планируются к реализации и уже реализуются в Приморье. В последнее время также отмечается интерес корейского капитала в сельское хозяйство региона.

Всего на территории Приморья 17 предприятий с южнокорейским капиталом занимаются сельхозпроизводством. За последние десять лет привлечено около 2 миллиардов рублей южнокорейских инвестиций.

Расширяется сотрудничество в области транспорта. Так, между портами Приморского края и Республики Корея осуществляются перевозки грузов и пассажиров морским транспортом. В том числе по международным транспортным коридорам «Суйфэньхэ» («Приморье-1») и «Туманган» («Приморье-2»). В настоящее время действует 5 грузовых судоходных линий, соединяющих порты Владивосток, Восточный с Пусаном и Масаном.

Есть и смешанная судоходная линия - Владивосток (Россия) - Донхэ (Южная Корея) - Сакаиминато (Япония), ориентированная на перевозку генеральных грузов и обслуживание туристов.

Развивается сотрудничество между Приморским краем и Республикой Корея в области туризма. В прошлом году Приморье посетили более 15 тысяч граждан Республики Корея.

- Какую поддержку руководство края готово оказать инвесторам?

- В Приморье проводится большая работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. В крае осуществляют деятельность крупные российские и иностранные инвесторы: «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», «Соллерс», «SIEMENS» (Германия), КОТРА (Республика Корея), «Lotte Confectionary Co LTD» (Республика Корея), «Роллс-Ройс Марин Корея Лимитед» (Республика Корея).

Одна из ключевых задач привлечения инвестиций - современные институты развития. Так, в крае активно работает Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край, задача которого – сопровождение каждого инвестора на всех стадиях проекта. Действуют представительства федерального Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития Востока России».

В регионе сформирован уникальный налоговый режим: производственные проекты в течение первых 5 лет освобождены от налога на прибыль, а в последующие 5 лет налог на прибыль снижен до 10 процентов.

Кроме того, для новых производственных проектов ставка налога на имущество составит ноль процентов в течение первых 5 лет и 0,5 процента – в последующие 5 лет.

Ведется работа по созданию особых экономических зон. Формируется ОЭЗ туристско-рекреационного типа на острове Русский, прорабатывается вопрос создания портовой ОЭЗ в бухте Троицы.

Руководство страны принимает решительные шаги по созданию условий ускоренного социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Министерство по развитию Дальнего Востока рассматривает варианты создания Территорий опережающего развития, где будут действовать налоговые «каникулы», упрощенный порядок получения разрешений на строительство, подключения к электросетям и прохождения таможенных процедур.

- Расскажите о концепции железной дороги между Южной Кореей, КНДР и Россией.

- Создание транспортного коридора, который соединит север и юг Корейского полуострова с Россией и Европой, было оговорено еще в 2001 году по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Иром.

Совместный проект создания «Транскорейской магистрали» предусматривает создание железнодорожного сообщения от Пусана через Сеул, далее по территории Северной Кореи через Кэсон-Пхенсан-Вонсан с выходом на Транссиб через погранпереход Хасан – Туманган.

Этот проект позволит наладить грузопоток между Россией и Республикой Корея, а также обеспечить доставку транзитных грузов в европейские страны и обратно. Когда проект будет реализован, время доставки сократится до 13-15 суток против 40-45 суток в случае доставки грузов морским путем через Суэцкий канал. Это может привести к кардинальному изменению схем движения грузопотоков в Северо-Восточной Азии.

- В 2014 году отмечается 150 лет со дня добровольного переселения корейцев в Россию. Каково ваше мнение о данном событии?

- При освоении в 19 веке Южно-Уссурийского края, как называлось тогда Приморье, власти Российской Империи не препятствовали эмиграции из соседней Кореи.

Большинство переселившихся в Россию корейцев по собственной инициативе принимали российское подданство и православную веру, и оказывались под защитой Российской Империи. В свою очередь, Россия получила дополнительные возможности хозяйственного освоения своих дальневосточных земель, вдобавок к переселяющимся сюда крестьянам и рабочим из центральной России.

Первые 14 семей корейцев (65 человек) переселились в Российскую империю в январе 1864 года и основали село Тизинхе в Приморье. Позже стали появляться и другие деревни и сёла с корейскими названиями, но в русском произношении: Ансан, Намдон, Пакшекори и другие. Приняли русские корейцы участие и в строительстве Владивостока.

В 1891 году наследник Российского престола цесаревич Николай Романов посетил село Тизинхе, где его гостеприимно встретили люди в праздничных ханбоках. Цесаревич Николай отметил похвальное трудолюбие русских корейцев и их достойное подданство России. К 1917 году в России проживало около 100 тысяч русских корейцев, причём в Приморском крае они составляли почти треть всего населения. Революция 1917 года и крушение Российской империи негативно сказались на судьбах многих людей. Несмотря на тяготы и лишения, которые претерпели русские корейцы вместе с другими гражданами СССР в связи с репрессиями 30-х годов 20 века, они вместе с другими народами внесли существенный вклад в развитие экономики, науки, спорта и культуры России. В результате переселений по территории Советского Союза, большинство российских корейцев стали русскоязычными.

В СССР советские корейцы занимали первое место по количеству Героев Социалистического Труда на 1000 человек (звания «Герой Социалистического Труда СССР» удостоены 209 корейцев) и второе место по количеству людей с высшим образованием на душу населения. В 50 годах 20 века часть русских корейцев смогли вернуться на российский Дальний Восток. В связи с распадом СССР и образованием новых суверенных государств, русские корейцы, проживающие в республиках Средней Азии, были вынуждены эмигрировать в Россию в поисках лучшей доли.

В 2004 году, в ознаменование 140-летия основания первого поселения корейцев на территории России, в долине реки Виноградной (Тизинхе) был установлен мемориальный камень, а во многих городах России прошли праздничные мероприятия.

В 2009 году в Уссурийске был открыт мемориальный комплекс в честь 140-летия добровольного переселения корейцев на российский Дальний Восток.

В 2014 году исполняется уже 150 лет началу добровольного переселения корейцев в Россию.

Приказом Министра регионального развития РФ Игоря Слюняева утвержден план юбилейных мероприятий, посвященных юбилею.

Запланировано издание книг и альбомов, выпуск короткометражных и документальных фильмов, молодежные и спортивные мероприятия. Среди них: - межнациональный Форум молодежи Сибири и Дальнего Востока «Вместе - мы сила»;

- международный симпозиум «Русскоязычные корейцы СНГ»;

- конкурс среди корейцев, обучающихся в российских образовательных учреждениях, «Лучшее сочинение на русскому языку о России»;

- создание альманаха-справочника «Русскоязычные корейцы (“корё сар´ам”), который включит в себя свыше тысячи биографий и портретов наиболее известных в разных сферах жизни персоналий, материалы по основным этапам 150-летней истории проживания корейцев России и стран СНГ, особенности их культуры, традиций и обычаев.

- Пожалуйста, поделитесь мнением о приморских этнических корейцах.

- Мы уже затрагивали вопрос прошлого русских корейцев. Можно сказать, что в 19 веке село Тизинхе стало истоком для тех русских корейцев, которые проживают сегодня в разных регионах России и на пространстве бывшего СССР.

Всероссийская перепись населения в 2010 года выявила, что из 158 разных национальностей, проживающих в Приморье, корейцы по своей численности находятся на 3 месте. Неудивительно, что в Приморском крае создано и зарегистрировано немало общественных организаций российских корейцев.

Самый крупный за пределами Кореи корейский культурный центр в Уссурийске работает с 2009 года. Это место, где могут собираться абсолютно разные люди любых национальностей и вероисповеданий. В Центре они могут заниматься изучением языков, спортом, искусствами, проводить семейные праздники, общаться и дружить.

Мне кажется, что это очень правильно, когда понимание принципов толерантности и дружелюбия приходит к людям гармонично – благодаря совместным занятиям спортом, искусствами, языками, через уважение к культуре и истории рядом живущего народа. Очень важно интересоваться своими истоками, почитать память предков и передавать эту память потомкам.

Доброжелательность и толерантность, трудолюбие и бережное отношение к национальным традициям всегда помогали российским корейцам заслужить уважение и авторитет в российском обществе.

Их можно сравнить с мостом, который связывает народы России и Кореи, делает нас ближе друг к другу.

Интервью опубликовано на сайте администрации Приморского края.