Отстраненный от должности глава Уссурийска не будет участвовать в праймериз "Единой России"

Мэр Уссурийска Сергей РУДИЦА, накануне отстраненный от должности, практически лишился шансов на продолжение политической карьеры.

Политик не успел подать заявление на участие в праймериз «Единой России» 31 мая, по итогам которых определится кандидат от партии на сентябрьских выборах главы. Кроме того, членство Рудицы в «Единой России» приостановлено в связи с возбуждением против него уголовного дела по статье «Халатность».

Как сообщили «ЗР», в пресс-службе регионального отделения «ЕР», заявления на участие в праймериз в Уссурийске подали свыше 60 человек, однако Сергея Рудицы среди них нет. Предварительный отбор кандидатов в мэры УГО и депутаты думы Уссурийска должен пройти 31 мая, причем проголосовать за понравившегося кандидата сможет любой избиратель Уссурийска. Напомним, что праймериз уже несколько лет является необходимым этапом перед выдвижением кандидатов от «ЕР» на тот или иной пост, и участвовать в нем обязаны даже действующие главы территорий.

Тем временем членство мэра Уссурийска, который накануне был временно отстранен от должности, в «Единой России», приостановлено.

«Хочу подчеркнуть, что мы не сторонники форсировать события. Пока суд не вынесет обвинительного приговора, не докажет вину подозреваемого, мы из рядов Партии никого не исключаем. Если суд признает Рудицу виновным, только тогда можно будет говорить об окончательных решениях по данному вопросу», - прокомментировала сложившуюся ситуацию Секретарь регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.

Отметим, что на парламентских выборах 2011 года «Единая Россия» показала самый высокий результат именно в Уссурийске. Многие связывали это как с популярностью действующего мэра, так и с масштабным использованием административного ресурса в городе.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.