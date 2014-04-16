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Подать заявку на участие в "Большой встрече" с губернатором Приморья можно онлайн
Каждый приморец может поучаствовать в «Большой встрече» с Владимиром Миклушевским.
Заявки на участие принимаются в режиме онлайн. Сайт аккредитации на «Большую встречу» начнет свою работу со среды, 16 апреля.
Отметим, главное общественно-политическое событие года - «Большая встреча» с Владимиром Миклушевским состоится 16 мая на острове Русском. Участниками встречи станут представители общественности, главные редакторы, журналисты краевых и международных СМИ.
По мнению губернатора Приморья, предыдущая «Большая встреча» помогла решить ряд проблем, которые беспокоили жителей региона.
«Например, поддержка пчеловодства. Я даже не знал, что проблема стоит так остро, что пчеловоды лишены государственной поддержки. И мы разработали и приняли такой закон», - сообщил Владимир Миклушевский.
Напомним, за три часа, которые длилась встреча с главой региона в прошлом году, было задано более сотни вопросов. Всего на «Большую встречу» с Владимиром Миклушевским приехали почти 800 человек со всех муниципальных образований края.
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