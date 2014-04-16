Приморский край занял устойчивую позицию в "Народном рейтинге"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вошел во вторую группу среди глав регионов в исследовании «Народный рейтинг».

Новое масштабное исследование опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Оно посвящено положению дел в субъектах Российской Федерации и оценке эффективности глав регионов.

Приморский край и Губернатор Владимир Миклушевский вошли во вторую группу рейтинга, занимая 47-е место из 80.

Исследование проводилось в начале апреля текущего года на основании телефонных опросов населения России. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Лучше ли живется в вашем регионе по сравнению с соседними?», а также оценить свои доходы, определить общую тенденцию социально-экономического развития в регионе проживания.

Кроме ответов граждан, в основу рейтинга легли материалы из открытых источников и данные государственных органов. В частности, учитывалась информация, содержащаяся в докладе «Социально-экономическое положение России» Федеральной службы государственной статистики – это цифры денежных доходов и расходов населения. Также были использованы результаты исследований Министерства регионального развития РФ.

Первое место в рейтинге занял глава Тюменской области Владимир Якушев. Вторую строчку занимает президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, третью – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

ZRPRESS.RU, Владивосток.