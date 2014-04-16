www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В Приморье новый мэр Зарубино оказался оборотнем

16 Апреля 2014, 08:12 | Приморье

Неожиданным финалом закончились выборы главы поселка Зарубино в Хасанском районе Приморского края, которые состоялись 6 апреля. Избравшись на пост главы под брендом «Гражданской платформы», новый мэр Михаил ТАГУНОВ сразу же написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Однако в партии Михаила ПРОХОРОВА, как выяснилось, на политоборотня не обижаются.

По итогам голосования и.о. главы поселения Тагунов обошел своего ближайшего конкурента, единоросса Светлану ВОРОНЕНКО, всего на шесть голосов. Штаб кандидата от «ЕР» настоял на пересчете голосов, однако он не изменил картину: Тагунов с его 28,96 проц. голосов по-прежнему остался лидером. Однако самое интересное началось после официального подведения итогов избирательной комиссией: новый глава поселения решил пополнить ряды «Единой России».

- Михаил Тагунов не был членом «Гражданской платформы», поэтому говорить о смене политической окраски я бы не стал. Он свободный человек и принял то решение, которое соответствует его личным взглядам, - прокомментировал ситуацию член федерального комитета «Гражданской платформы» Юрий РЯБКО.

По словам Рябко, у него нет ощущения, что Тагунов просто использовал партийный бренд «Гражданской платформы», которую многие считают оппозиционной силой.

- Наша партия показала, что может защитить своего кандидата от административного ресурса. У него было два суда, пересчет голосов, и тем не менее он одержал победу, - добавил политик.

Добавим, что сразу стать членом партии власти у Михаила Тагунова не получится. Как пояснили «ЗР» в исполкоме Приморского отделения «ЕР», согласно действующему уже несколько лет правилу, членству в партии должны предшествовать полгода стажа в рядах ее сторонников.

- Объективно смотря на положение дел, «Единая Россия» сейчас самая сильная и многочисленная партия. У нас сильные фракции, главы многих поселений – наши однопартийцы. Мы не только предлагаем какие-то инициативы, но и реально работаем над претворением решений в жизнь. Поэтому желание нового главы Зарубино вступить в «Единую Россию» мне кажется совершенно понятным – это своего рода подтверждение того доверия, которое есть у нас, - сказала руководитель регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: Гражданская платформа  партии  выборы  единая россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • бабулька10:11, 16.04.2014#

    И что? Теперь перевыборы? народ п. . . . асу навряд ли отдал бы свои голоса.

  • абырвалГ10:43, 16.04.2014#

    Очередной жополиз во власть попер.

  • Псевдоним13:15, 16.04.2014#

    Поди сказали, что если не вступит, то работать не дадут.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru