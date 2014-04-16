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В Приморье новый мэр Зарубино оказался оборотнем
Неожиданным финалом закончились выборы главы поселка Зарубино в Хасанском районе Приморского края, которые состоялись 6 апреля. Избравшись на пост главы под брендом «Гражданской платформы», новый мэр Михаил ТАГУНОВ сразу же написал заявление о вступлении в «Единую Россию». Однако в партии Михаила ПРОХОРОВА, как выяснилось, на политоборотня не обижаются.
По итогам голосования и.о. главы поселения Тагунов обошел своего ближайшего конкурента, единоросса Светлану ВОРОНЕНКО, всего на шесть голосов. Штаб кандидата от «ЕР» настоял на пересчете голосов, однако он не изменил картину: Тагунов с его 28,96 проц. голосов по-прежнему остался лидером. Однако самое интересное началось после официального подведения итогов избирательной комиссией: новый глава поселения решил пополнить ряды «Единой России».
- Михаил Тагунов не был членом «Гражданской платформы», поэтому говорить о смене политической окраски я бы не стал. Он свободный человек и принял то решение, которое соответствует его личным взглядам, - прокомментировал ситуацию член федерального комитета «Гражданской платформы» Юрий РЯБКО.
По словам Рябко, у него нет ощущения, что Тагунов просто использовал партийный бренд «Гражданской платформы», которую многие считают оппозиционной силой.
- Наша партия показала, что может защитить своего кандидата от административного ресурса. У него было два суда, пересчет голосов, и тем не менее он одержал победу, - добавил политик.
Добавим, что сразу стать членом партии власти у Михаила Тагунова не получится. Как пояснили «ЗР» в исполкоме Приморского отделения «ЕР», согласно действующему уже несколько лет правилу, членству в партии должны предшествовать полгода стажа в рядах ее сторонников.
- Объективно смотря на положение дел, «Единая Россия» сейчас самая сильная и многочисленная партия. У нас сильные фракции, главы многих поселений – наши однопартийцы. Мы не только предлагаем какие-то инициативы, но и реально работаем над претворением решений в жизнь. Поэтому желание нового главы Зарубино вступить в «Единую Россию» мне кажется совершенно понятным – это своего рода подтверждение того доверия, которое есть у нас, - сказала руководитель регионального отделения «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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И что? Теперь перевыборы? народ п. . . . асу навряд ли отдал бы свои голоса.