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Еще один поселок на юге Приморья возглавит представитель "Единой России"
На состоявшихся в воскресенье, 13 апреля, выборах главы Тавричанского поселения (Приморский край) победил выдвинутый «ЕР» генеральный директор ООО «Спектр» Евгений ХОРОШУН.
В отличие от Зарубино, где два кандидата пришли к финишу избирательной кампании «ноздря в ноздрю», в Надеждинском районе конкуренции не получилось: победитель смог получить более половины голосов избирателей.
Желание баллотироваться на выборах изначально изъявили два представителя политических партий и трое самовыдвиженцев. Одному из «самоходов» отказали в регистрации, а еще у один снял кандидатуру за неделю до выборов. Зато третий самовыдвиженец, депутат Надеждинской районной думы Евгений ПЛЮТ, в бюллетене остался и по итогам голосования занял второе место с 35,7 проц. голосов. Несмотря на лидерство по ряду участков, в абсолютных цифрах его отставание от победителя составило свыше 500 голосов. Представитель ЛДПР, охранник Вячеслав ЛЕМБИК довольствовался поддержкой лишь 7 проц. избирателей. Явка на выборах превысила 40 проц., что является довольно неплохим показателем для выборов такого уровня.
Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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