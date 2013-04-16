Миклушевский: земли в Приморье хватит всем желающим

Участок для индивидуального жилищного строительства смогут получить молодые семьи и семьи с двумя детьми, проживающие в крае. Законопроект уже обсуждался в краевом центре.

В обсуждении приняли участие члены краевой администрации, главы городов и районов Приморья, эксперты и представители общественности. На заседании рабочей группы присутствовал и губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который стал инициатором данного законопроекта. Принять участие в программе смогут семьи, где возраст обоих супругов не достиг 35 лет, и семьи, имеющие двух детей в возрасте до 18 лет. Речь идет не только о рожденных, но и об усыновленных детях, а вот вопрос о семьях, взявших детей под опеку, находится в стадии обсуждения.

Задача программы - закрепить население на территории Приморского края и стимулировать рождаемость, подчеркнул Владимир Миклушевский. Условия программы таковы: семья получает землю в аренду на пять лет (арендные ставки предполагается сделать минимальными - в размере земельного налога), а после окончания строительства дома и ввода его в эксплуатацию земля оформляется в собственность.

Участки будут осваиваться методом комплексной застройки: это предполагает не только создание инженерной и социальной инфраструктуры (коммунальные сети, детские сады, школы, поликлиники, магазины и пр.), но и единый архитектурный облик.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это были действительно красивые поселки, - отметил глава региона. - Бесплатное предоставление земли и подведение коммуникаций позволят снизить стоимость строительства. Кроме того, мы будем стимулировать участников программы использовать новые технологии строительства и проекты повторного применения, которые будут предоставляться бесплатно. В итоге стоимость квадратного метра должна составить около 30 тысяч рублей - к этому нужно стремиться. Мы не изобретаем велосипед - такие схемы давно используются во всем мире».

При необходимости семья может использовать ипотечное кредитование, более того, возможно субсидирование процентной ставки из краевого и федерального бюджетов. По словам губернатора, действующая в крае программа поддержки ипотечного кредитования имеет слишком много ограничений: «Она вроде бы есть, но не работает. Сегодня нам нужна массовая программа, участниками которой смогут стать не только льготные категории граждан».

На вопросы участников совещания, хватит ли в Приморье, и особенно во Владивостоке, земли для реализации этой масштабной программы, губернатор ответил, что передача земель Министерства обороны в муниципальную собственность позволит обеспечить участками всех желающих.

Площадь предоставляемых земельных участков во Владивостоке и других крупных городах Приморья составит до 10 соток (по желанию участников). В сельских районах, где свободной земли предостаточно, размер участка может быть увеличен до 20 соток - это позволит привлечь работоспособное население в отдаленные районы края. Но есть важный момент: по этой программе семья сможет получить земельный участок только один раз. Распределение участков будет производиться в порядке жеребьевки.

Земли предполагается предоставлять в том муниципальном образовании, где семья прописана. Вопрос о выделении участка в случаях, когда члены семьи прописаны в разных населенных пунктах, будет обсуждаться. Бесплатный участок под строительство смогут получить и семьи, приезжающие в Приморье на постоянное место жительства. Когда карта расположения участков комплексной застройки по всему краю будет готова, она обязательно будет опубликована, заверил глава региона.

Представители общественности выразили беспокойство по поводу того, что будет с участком, если семья не успеет построить дом за отведенные пять лет. Губернатор пояснил, что при наличии готового проекта и подведенных коммуникаций срок вполне реальный, и вместе с тем пообещал обсудить с экспертами порядок действий в случае, если к этому времени строительство будет находиться на завершающей стадии.

Муниципалитеты должны взять на себя расходы по проведению межевания, а также по проектированию комплексной застройки и созданию магистральной инфраструктуры, при этом возможно софинансирование из краевого бюджета. Следующее совещание рабочей группы планируется провести уже на территории, выделяемой для участников программы во Владивостоке. Кроме того, в составе рабочей группы будет создана подгруппа по подведению коммуникаций к участкам комплексной застройки.

Законопроект должен быть внесен на рассмотрение краевого парламента уже в мае.

Ирина ГОРДЕЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.