Приморские законодатели отчитываются о доходах и имуществе по новым правилам

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края отчитались о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данные о благосостоянии парламентариев, а также их супругов и детей размещены в открытом доступе на официальном сайте ЗС ПК, сообщает РИА PrimaMedia.

Согласно размещенным на сайте краевого парламента сведениям, доход председателя ЗС ПК Виктора ГОРЧАКОВА в 2012 году составил немногим менее 4,1 млн руб. Заместитель спикера Джамбулат ТЕКИЕВ заработал почти 6,8 млн руб. Из других председателей комитетов приморского парламента самым удачливым в финансовом плане в 2012 году оказался Виктор ГРЕБНЕВ (4,2 млн руб.).

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам ЗС ПК Галуст АХОЯН, недавно отказавшийся от депутатской зарплаты, задекларировал доход в размере почти 2,2 млн руб.. Правда, эти сведения относятся к 2011 году, данных по 2012 году на сайте ЗС ПК пока нет. При этом декларированный доход супруги депутата превысил 111 млн руб. Больше мужей в минувшем году заработали также супруги Игоря ЧЕМЕРИСА и Валерия КАНА (15,4 и 15,6 млн руб. соответственно).

Среди членов «Единой России» наибольшим доходом, согласно декларации, может похвастать Виктор МИЛУШ, заработавший в 2012 году 19,4 млн руб. Самым богатым «эсером» оказался председатель комитета по этике и регламенту ЗС ПК Константин МЕЖОНОВ, доход которого превысил 4,1 млн руб. У коммунистов наиболее значимо выросло благосостояние Владимира БЕСПАЛОВА (почти 3,1 млн руб.), а во фракции ЛДПР больше остальных заработал депутат Сергей КУШНЫРЬ (2,66 млн руб.).

Добавим, что с 2013 года изменения в ряд краевых законов, в том числе в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», обязывают парламентариев декларировать доходы и расходы свои, супругов, несовершеннолетних детей, вне зависимости, работает депутат на постоянной основе в приморском парламенте или нет.

Кстати, в пятницу на официальном сайте Кремля появились декларации о доходах президента России, а также сотрудников администрации президента за 2012 год.

Согласно этим данным, президент Владимир ПУТИН за прошедший год заработал 5,57 млн руб. Супруга президента получила за год 121 тыс. руб.