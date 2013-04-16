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В Приморском крае инвесторов сделали льготниками
Краевые законодатели признали, что экономического бума после саммита АТЭС в Приморье пока не наблюдается.
На апрельскую сессию краевого парламента выносятся два законопроекта, устанавливающие налоговые льготы для компаний, которые будут реализовывать инвестиционные проекты на территории Приморского края.
На прошлой неделе законопроекты были рассмотрены в первом чтении на заседании комитета Заксобрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Первый документ предусматривает понижение ставки налога на прибыль, второй - налога на имущество организаций. Законопроекты внесены губернатором исходя из поручений президента и направлены в первую очередь на повышение инвестиционной привлекательности Приморского края. «Для этой цели мы готовы использовать все доступные нам инструменты», - подчеркнул Николай ДУБИНИН, глава краевого департамента экономики.
Условия таковы. Чтобы получить налоговые льготы, инвестор должен вложить не менее 150 млн рублей в течение трех лет или не менее 500 млн рублей в течение пяти лет и создать высокопроизводительные рабочие места. В таком случае в первые пять лет работы он полностью освобождается от налога на прибыль, в следующие пять лет ставка составляет 5%. Что касается налога на имущество, то в первые пять лет с момента постановки имущества на баланс организации ставка нулевая, в течение следующих пяти лет - 0,5%. В законопроекте оговаривается, что эта льгота касается имущества, вновь созданного и (или) приобретенного для реализации инвестиционного проекта.
Депутаты-коммунисты высказали сомнения в необходимости введения льгот, мотивировав это тем, что снижение налоговых ставок отрицательно скажется на доходной части бюджета, а положительные результаты не гарантированы. Депутат Евгений БОЧАРОВ предложил решать вопрос об установлении налоговых льгот по каждому серьезному инвестору индивидуально.
«Нам не нужен один серьезный инвестор, нам нужны сотни мелких и средних инвесторов», - возразил председатель бюджетного комитета Галуст АХОЯН.
Депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ поддержал коллегу: «Инвесторы придут в Приморье только тогда, когда будут установлены четкие и понятные правила игры. Вопреки прогнозам после окончания саммита АТЭС экономического бума в Приморье не наблюдается, более того, по ряду отраслей мы видим спад, поэтому сегодня очень важно создать все возможные условия для привлечения бизнеса, чтобы предпринимателям было выгодно развивать производство именно здесь».
Законопроект предполагает, что льготы получат организации, реализующие инвестиционные проекты в отраслях, которые признаны приоритетными для Приморья. В этот список включены сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; сфера услуг.
Предложенный перечень вызвал у депутатов много вопросов, в частности, сомнения законодателей вызвали гостиницы, парки с аттракционами, предприятия по производству нефтепродуктов, добыча ряда полезных ископаемых и пр. Однако представлявший проекты Николай Дубинин пояснил, что это уже детали, которые будут обсуждаться в ходе второго чтения, и в перспективе департамент готов выслушать пожелания депутатов и вести обсуждение по каждому пункту.
В результате большинство членов бюджетного комитета одобрили представленные законопроекты и рекомендовали их к рассмотрению в первом чтении на очередной сессии краевого Заксобрания.
Кстати, аналогичный процесс идет сегодня и на федеральном уровне: в конце марта в Государственную Думу внесен проект изменений в Налоговый кодекс РФ, где также предусмотрены льготы для инвесторов, реализующих проекты на территории Дальнего Востока, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. После принятия федерального закона работа на уровне края будет продолжена.
В частности, в краевых законопроектах нет ответа на вопрос, как будут рассчитываться налоговые ставки в случае, если инвестиционный проект реализует организация, которая уже работает на территории Приморского края, отметила Ольга КУЗЬМИНСКАЯ, начальник отдела налогообложения №1 Управления ФНС по Приморскому краю. Однако, по словам Николая Дубинина, этот механизм подробно прописан в федеральном законопроекте. Ожидается, что на федеральном уровне изменения в налоговое законодательство будут внесены до конца текущего года.
Елена ВОЛКОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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