В Приморье работает телефонная «горячая линия» против незаконной организации игорной деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ZRPRESS. «Горячая линия» по пресечению фактов незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр продолжает свою работу. Ее проводит управление по развитию туристско-рекреационной особой экономической и игорной зон Приморского края.

Позвонить на «горячую линию» и оставить информацию о фактах незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр может каждый житель Приморья. Звонки принимаются ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме выходных, по телефонам: 8 (423) 241-47-42, 241-47-44 (перерыв - с 13.00 до 14.00), сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, что с 1 июля 2009 года деятельность игорных заведений на территории России запрещена за исключением четырех специально отведенных для этого игорных зон. Игорная зона «Приморье» создается в районе бухты Муравьиной на территории Артемовского городского округа.