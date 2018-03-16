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"Ростелеком" запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента

16 Марта 2018, 17:47 | Приморье

«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн.

На портале нашвыбор2018.рф пользователи из любого региона России смогут наблюдать за ходом выборов на любом избирательном участке, оснащенном средствами видеонаблюдения. Для просмотра видео на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Работу портала в ходе выборов обеспечивает «Ростелеком».

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Для мониторинга системы видеонаблюдения «Ростелеком» разработал и запустил специальный служебный портал. С его помощью сотрудники УИК, ТИК и избирательных комиссий субъектов РФ смогут отслеживать работоспособность оборудования, а также воспользоваться дополнительным функционалом, например, возможностью просмотра одновременно до 6 камер в период проведения трансляции.

Для обеспечения поддержки пользователей портала нашвыбор2018.рф «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800-301-00-55 «горячей линии», куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России. Техническую поддержку звонков на этот номер будут осуществлять несколько центров обработки вызовов «Ростелекома».

Для реализации проекта «Ростелеком» задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад.

«Запуск портала - традиционно финальный значимый этап подготовки системы видеонаблюдения к выборам. Сейчас оба портала - общий и служебный, протестированы и готовы к работе. 18 марта все желающие смогут увидеть, как идет голосование в любом из участков, оборудованных системой», - комментирует готовность системы Артемий Прокопенко, Вице-Президент «ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» было назначено Правительством РФ единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения за ходом выборов Президента РФ в марте 2018 года. В рамках проекта в 2018 году «Ростелеком» организовал видеонаблюдение на более чем 43 тысячах УИК (участковая избирательная комиссия) с периодом трансляции 51 час и на 2775 ТИК (территориальная избирательная комиссия) с максимальным периодом трансляции 72 часа.

Досье "Золоотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России  провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Ростелеком  выборы 






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