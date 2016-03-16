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Назван виновник обрушения моста в Новолитовске
Для этого были проведены сразу две независимые экспертизы. Эксперты подтвердили версию о том, что мост в Новолитовске обрушился по вине водителя большегруза. Причины обрушения пролетных строений моста в Новолитовске озвучены независимыми экспертами проектно-изыскательской организации «Азимут» и ОАО «Институт Гипростроймост», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что специалисты провели все необходимые исследования и статические испытания оставшихся пролетных строений.
«Независимые эксперты подтвердили нашу версию причины произошедшего: виноват водитель большегруза, который не получил разрешения на движение и превысил допустимую нагрузку на мост в полтора раза.
Они заключили, что основной причиной обрушения моста через реку Литовку стала сверхнормативная нагрузка на конструкцию в сочетании с динамическим воздействием. Это мог быть прыжок на неровности, резкое торможение или ускорение», - сообщил директор департамента Александр ШВОРА.
По мнению экспертов компании «Азимут», несмотря на долгий срок эксплуатации мостового сооружения, без сверхнормативной нагрузки конструкция не обрушилась бы. Эти данные подтвердила и вторая независимая экспертиза, выполненная ОАО «Институт Гипростроймост» на основе характера разрыва стержней и железобетона моста.
Напомним, обрушение двух пролетов моста в районе села Новолитовск произошло 23 февраля 2016 года.
10 марта на месте происшествия побывал с инспекцией губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Принято решение, что через реку Литовку будет построен новый мост. Этот процесс займет примерно два-три года, специалисты начнут проектирование строительства в этом году.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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