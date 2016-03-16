В Октябрьском районе Приморья продолжается конкурс на замещение должности главы

9 марта конкурсная комиссия во главе с и.о. вице-губернатора Приморья Ильей КОВАЛЕВЫМ утвердила список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На должность главы района претендует минимально возможное по закону число кандидатов - двое. Очередное заседание конкурсной комиссии, на котором должно пройти собеседование с кандидатами, назначено на 21 марта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.