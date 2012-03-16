Миклушевский пообещал сделать все, чтобы жизнь приморцев с каждым днем становилась лучше

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ZRPRESS. Владимир Миклушевский утвержден губернатором Приморья.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 16 марта утвердили Владимира МИКЛУШЕВСКОГО губернатором Приморья.

Главной задачей новый руководитель исполнительной власти края назвал борьбу с коррупцией и криминалом. Нужно ждать передела сфер влияния и собственности, сделали вывод наблюдатели.

Напомним, Сергей Дарькин, руководивший Приморским краем с лета 2001 года, подал 28 февраля 2012 года в добровольно-принудительную отставку. Президент Дмитрий Медведев 10 марта предложил ЗС ПК утвердить на должности губернатора ректора Дальневосточного федерального университета Владимира Миклушевского.

Приморские парламентарии приняли решение рассмотреть кандидатуру президента на своей внеочередной сессии 16 марта. В назначенное время на заседание из 40 депутатов прибыли 38 человек.

Владимир Миклушевский вошел в зал в сопровождении высокопоставленных чиновников. На сессию прибыли сенаторы от Приморья Вячеслав ФЕТИСОВ и Владимир КИКОТЬ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН, заместитель генпрокурора в ДФО Юрий ГУЛЯГИН.

Полпред в ДФО Виктор ИШАЕВ призвал депутатов поддержать кандидатуру президента.

— Я всю жизнь живу и работаю на территории Дальнего Востока и мне очень важно, как развиваются все субъекты. Немало сделано на территории Приморья, и хочется, чтобы вся работа, которая оценивается в виде валового продукта, отражалось на жизни людей. Есть регионы, где валовой продукт зашкаливает, например Сахалин, но не сказать, что люди там живут хорошо. Вопросы уровня жизни ставятся на более высокую планку, чем общие экономические показатели. Если говорить о показателях, то ниже бюджетная обеспеченность только в ЕАО. Приморский край здесь на предпоследнем месте. Здесь нам нужно серьезно работать. У нас есть программа развития Забайкалья и Дальнего Востока, согласно которой до 2015 года в Приморье поступит 3,3 трлн рублей, а до 2025 года — около 9 трлн рублей. Территория Приморья, являясь лицом, фасадом России в АТР, должна развиваться и повышать уровень жизни населения. Мы сможем выйти на уровень Японии по показателям. Мы сегодня работаем на 20% больше, чем вся Россия и живем на 30% хуже, чем вся страна. Прошу предложение президента поддержать и сплотиться в решении проблем региона. Я помогал и буду помогать губернатору, как и всем территориям Дальнего Востока, — сказал Виктор Ишаев.

Однако коммунисты напротив, предложили голосовать против кандидатуры Владимира Миклушевского, чтобы приморцы могли сами избрать себе губернатора на прямых выборах по новому закону, который, как ожидается, будет принят в середине апреля.

— Мы поддерживаем тезис о борьбе с коррупцией и партия готова оказать поддержку в этом Владимиру Владимировичу. Но кандидатура Миклушевского нам еще не известна, мы не знаем его деловых качеств. Но наша фракция не может довериться мнению президента, — заявил член фракции КПРФ в ЗС ПК Павел АШИХМИН.

Владимир Миклушевский, выступая перед собравшимися, сообщил, что в числе первоочередных задач он видит повышение доверия населения к власти, общественный контроль за принятием решений, развитие социальной инфраструктуры. Подготовка к саммиту АТЭС обеспечила Приморью хорошие стартовые позиции, на основе которых необходимо продолжать развитие транспортной инфраструктуры, привлекать внутренние частные инвестиции, -заявил Владимир Миклушевский.

В итоге при необходимом минимуме в 21 голос 34 депутата проголосовали «за» из 38 прибывших на заседание. Лишь четверо проголосовали «против». Стоит отметить, что фракция КПРФ насчитывает в ЗС ПК девять человек.

— Думаю, дело в том, что некоторые члены нашей фракции ориентировались при принятии решения на мнение первого секретаря крайкома Владимира ГРИШУКОВА, который резко выступил против (поддержки Владимира Миклушевского — прим. «ЗР»), другие депутаты сориентировались на мнение лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА, который встречался с Владимиром Миклушевским в Москве, — пояснил неоднозначную позицию своих однопартийцев член фракции КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

После оглашения результатов голосования еще раз выступил Владимир Миклушевский. Он пообещал сделать все, чтобы жизнь приморцев с каждым днем становилась лучше. В тот же день, 16 марта в 14 часов, в театре им. М.Горького состоялась инаугурация.

Досье «ЗР»: Владимир Владимирович Миклушевский родился 15 сентября 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1990 году с отличием окончил Московский институт стали и сплавов (ныне — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»). В 1993 году — аспирантуру Московского института стали и сплавов. Доктор технических наук. В 1993 году Владимир Миклушевский поступил на работу в МИСиС на кафедру редких металлов и порошковой металлургии, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В 1998 году был назначен начальником планово—экономического управления МИСиС. В 2004 году Миклушевский был назначен проректором по экономике и финансам, а в апреле 2007 года — первым проректором Московского института стали и сплавов. В сентябре 2007 года возглавил Департамент прогнозирования и организации бюджетного процесса Министерства образования и науки России. 1 сентября 2008 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации Миклушевский был назначен заместителем министра образования и науки Российской Федерации. 8 октября 2010 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации Владимир Миклушевский был назначен ректором Дальневосточного федерального университета. 28 февраля 2012 года Миклушевский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Владимир Миклушевский женат, имеет сына.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

Фото пресс—службы ЗС ПК.

Подпись: Владимир Миклушевский пообещал сделать все, чтобы жизнь приморцев с каждым днем становилась лучше.