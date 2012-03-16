Михаил Прохоров построит мощнейшую сетевую партию

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта, ZRPRESS. Известный олигарх, экс-кандидат в президенты России Михаил ПРОХОРОВ приступает к строительству собственной партии. Уже в апреле он сможет зарегистрировать ее по новому закону, который упрощает процедуру. Олигарх заявил, что в партстроительстве намерен делать упор на регионы. В Приморском крае ему есть на кого опереться.

Напомним, Михаил Прохоров уже был лидером партии. В июне 2011 года его избрали председателем партии «Правое дело», но в сентябре - сместили. Олигарх заявил, что сам создаст партию. Свои слова он подтвердил в ходе прошедшей президентской кампании. Причем уточнил, что партия будет построена на совершенно новых принципах.

— Нужно выявить по разным площадкам лидеров, попытаться их вместе объединить. Тогда это будет как раз мощнейшая сетевая партия, которая будет объединять лидеров общественного мнения по всем наиболее важным вопросам нашей жизнедеятельности, — объяснил свой подход Михаил Прохоров.

По его словам, политическая партия в новых условиях должна работать «по системному, проектному принципу, где наиболее сильных людей выбирает коллективный разум, который позволяет выделить лидеров общественного мнения».

— В том числе в партии будут люди, которые работают через Интернет… Вопрос заключается не в том, как ты выбираешь людей, а как выстроена эта партия, по какому принципу она работает, — пояснил Михаил Прохоров.

Олигарху есть из кого выбирать. Только во время президентской кампании на его призыв сообщили через Интернет о желании вступить в новую партию более 80 тыс. человек.

В Приморском крае у Михаила Прохорова также оказалось немало сторонников. В целом по краю он занял третье место в президентской гонке. Это только официально. Его сторонники считают, что на деле результат был значительно выше.

— Обидно, что не сумели защитить результат, который реально был в два раза выше. Мы это знаем, потому что ведь одновременно с официальным велся альтернативный подсчет голосов, — утверждает Юрий РЯБКО, которому Михаил Прохоров доверил Приморское отделение партии «Правое дело», когда сам возглавлял ее. — Ну, ничего! Как говорится: «за одного битого двух небитых дают». И все равно результат поразительный. КПД высокий, учитывая затраченные усилия, даже не финансовые, а организационные.

По его словам, он был бы горд, если бы ему доверили руководить региональным отделением новой партии Михаила Прохорова.

— Партия – не бенефис одного человека. Она должна стать выразителем людей, которые делают дело своими руками, тех, кому небезразлично все, что происходит у нас на Родине, — считает Юрий Рябко. — И не нужно торопиться. При ее создании надо учесть многие интересы.

Между тем, у Михаила Прохорова уже многое готов для регистрации партии. Ее программу еще только планируют обсудить. В том числе и Интернете. Но вряд ли она претерпит существенные изменения по сравнению с предвыборной программой Прохорова, полагают политологи.

Региональные отделения могут быть созданы на базе региональных избирательных штабов, вокруг которых сконцентрировались активисты.

Олигарх наметил проведение оргсобрания на 20-е числа апреля. Учитывая, что ориентировочно с 12 апреля вступит в силу новый закон о партиях, значительно упрощающий процедуру их регистрации, Михаил Прохоров вполне может уложиться в намеченный их самим двухмесячный срок и уже весной создать свою партию.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.

