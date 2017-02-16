В Приморье "кандидатов в кандидаты" выберут 28 мая

7 февраля генсовет «Единой России» утвердил дату предварительного голосования во всех регионах, где в 2017 году предстоят выборы. Праймериз, по итогам которых будут сформированы списки кандидатов в органы власти, состоятся 28 мая.

Генсовет «ЕР» рекомендовал всем субъектам, где в 2017 году должны выбрать новые парламенты региональных столиц, провести праймериз по наиболее открытой, четвертой, модели. Напомним, что именно эта модель, при которой принять участие в предварительном голосовании могут не только члены партии, но и все граждане, обладающие избирательным правом, применялась в ходе праймериз 2016 года.

Только во Владивостоке для проведения праймериз планируется открыть 47 участков. Помимо краевого центра, депутатов в 2017 году также изберут в Арсеньеве, Артеме, Дальнегорске, Находке, Большом Камне, ЗАТО Фокино и Лазовском районе.

Артем СТРОГИН.