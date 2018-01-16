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В Приморье появятся собственные министры
Приморский «белый дом» может стать вровень со своим московским «братом», превратившись из администрации в правительство Приморского края. О готовящейся реформе структур управления регионом сообщил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе пресс-конференции, приуроченной к 100 дням его пребывания в должности.
«Будем приводить к общему знаменателю, который по всей стране. У нас осталось, по-моему, четыре региона, где до сих пор администрация существует. Мы в этом числе регионов пока отстающих. Будут также министры, правительство», - пообещал Андрей Тарасенко.
По словам врио губернатора, новый порядок управления регионом заработает уже летом текущего года. Пока же изменения в руководстве краем выразились в смене ряда вице-губернаторов и назначении новых заместителей главы региона, а также частичным перераспределением обязанностей между «старыми» и «новыми» вице-губернаторами.
Интересно, что идея реформирования администрации Приморья и преобразования ее в правительство обсуждалась на начальном этапе работы предыдущего губернатора края - Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Однако по ряду причин от этой идеи отказались, а изменение структуры «белого дома» по сути ограничилось разделением некоторых департаментов.
Артем СТРОГИН.
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