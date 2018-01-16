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Путин доверился врачам и спортсменам
На минувшей неделе Центризбирком РФ зарегистрировал списки доверенных лиц нескольких кандидатов на пост президента, в том числе – действующего главы государства Владимира ПУТИНА.
От Приморского края в этот, пока еще не окончательный, перечень вошли руководитель краевого Перинатального центра, экс-депутат Думы Владивостока Татьяна КУРЛЕЕВА, а также призер Олимпийских Игр Иван ШТЫЛЬ. При этом никто из доверенных лиц Путина на выборах-2012 в текущей избирательной кампании в этом качестве пока не задействован.
Согласно постановлению ЦИК, компанию Татьяне Курлеевой и Ивану Штылю составят еще 257 человек, в том числе – певица Полина ГАГАРИНА, юморист Владимир ВИНОКУР, директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил ПИОТРОВСКИЙ, главный кардиохирург Минздрава России Лео БОКЕРИЯ, режиссер Карен ШАХНАЗАРОВ. По словам Александра РУМЯНЦЕВА, одного из сопредседателей штаба Владимира Путина, в окончательный список доверенных лиц войдут 600 человек.
Формирование перечня тех, кому доверят представлять интересы действующего президента на выборах-2018, завершится до конца января. По закону доверенными лицами кандидата не могут стать госслужащие и лица, избираемые в органы власти. Напомним, что ранее в состав инициативной группы, выдвинувшей Владимира Путина на пост президента России, вошли четверо приморцев - депутат ГД РФ Виктор ПИНСКИЙ, председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК, экс-ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ и уже упомянутый выше Иван Штыль.
Артем СТРОГИН.
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