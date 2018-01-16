"Он сюда возвращается с хорошими идеями"

Врио губернатора Приморья сообщил о том, что в край возвращается первый вице-премьер Игорь Шувалов

Смена регионального руководства в Приморском крае привела к восстановлению ранее ослабленных связей с федеральными чиновниками. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе встречи с журналистами, посвященной Дню российской печати и 100 дням пребывания в должности, особо отметил внимание к региону со стороны первого вице-премьера России Игоря ШУВАЛОВА.

«Не знаю, с моим приходом или нет, но Игорь Иванович Шувалов возвращается со своими хорошими идеями во Владивосток. Вы знаете, что новшества, которые здесь происходили, это было под его руководством. Он сюда опять возвращается со своими хорошими идеями», - подчеркнул Андрей Тарасенко, отвечая на вопросы приморских журналистов.

Отметим, что возвращение Игоря Шувалова в хорошо знакомый ему регион состоялось не только на словах, но и в прямом смысле. В конце декабря федеральный чиновник впервые за долгое время нанес визит в Приморье. Первый вице-премьер совместно с Андреем Тарасенко и новым главой Владивостока Виталием ВЕРКЕЕНКО принял участие в совещании по проектам пространственного развития Владивостокского городского округа. Приветствуя участников совещания, Игорь Шувалов подчеркнул, что назначение нового главы края и города, а также новая градостроительная концепция дадут Владивостоку «новое дыхание».

Напомним, что Игорь Шувалов в ранге первого заместителя председателя правительства РФ в 2008-2012 годах являлся куратором строительства объектов саммита АТЭС во Владивостоке, регулярно посещая Приморский край с рабочими поездками. Кроме того, в 2011 году Шувалов возглавлял региональную группу списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу РФ.

Несложно понять, что возвращение Шувалова в регион связано с предстоящими выборами президента РФ. Первый премьер-министр, хорошо знакомый с краем, должен исправить ситуацию, весьма далекую от идеальной. Так врио губернатора сообщил, что до момента, когда приморские города начали бы замерзать, оставались буквально считанные часы, хотя по бумагам, которые составлялись прежним руководством края, все было хорошо. Проблематично обстоят дела во многих сферах, к примеру, с реализацией законов о Свободном порте Владивосток (СПВ) и ТОРах. Придорожные кафе, «сборка» памперсов и фасовка орешков, заявленные как резиденты СПВ - вещь, конечно, хорошая и в общих отчетах смотрятся неплохо, но не для этого СПВ и ТОРы задумывались. В том числе и по этой причине Андрей Тарасенко уволил на днях директора Инвестиционного агентства Приморского края Антона РОДИОНОВА, который теперь, по словам врио губернатора, «бегает где-то по другим государствам».

Население края продолжает бежать из региона в гораздо более благополучные, хотя бы по соотношениям зарплат и цен, столицы и другие регионы страны по ту сторону Урала. И тут дело не только в плохом управлении территорией (хотя часто и не без этого), просто понятно, что специфика Дальнего Востока такова, что без активной и прямой поддержки федерального центра здесь трудно вообще существовать, а уж тем более что-то стоить и развивать. Плюс структура российской власти в целом не позволяет администрациям на местах решать многие вопросы без отмашки из столицы.

Одним из важнейших индикаторов ухудшения ситуации в крае стала крайне низкая явка на думских выборах 2016 года. Опросы показывают, что подавляющее большинство приморцев поддерживают Владимира Путина, однако, чтобы показать свое недовольство жизнью, многие игнорируют выборы. Москва, похоже, поняла, что надо что-то срочно делать, иначе в марте 2018 года «думский провал» может показаться цветочками. Для начала поменяли губернатора, а теперь и откомандировали в край Шувалова.

Андрей СЕРОВ.