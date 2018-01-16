За него даже китайцы

Сбор подписей за кандидатов в президенты становится экзаменом для руководителей партийных структур в Приморье

После январских каникул по всей России начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост президента страны. Не стал исключением и Приморский край, но активность в рамках «подписной кампании» в нашем регионе демонстрируют лишь несколько претендентов, поддержанных официально зарегистрированными партиями, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

При этом сбор подписей за действующего президента Владимира ПУТИНА ведется при активном участии «Единой России», хотя формально глава государства участвует в выборах-2018 как самовыдвиженец.

Впервые с 2004-го

Сбор подписей за Владимира Путина изначально велся в четырех городах Приморья - Владивостоке, Уссурийске, Находке и Арсеньеве. Учитывая, что процедура происходит в холодном январе, организаторы предпочли проводить ее в закрытых помещениях - наиболее популярных торговых центрах, расположенных в вышеупомянутых городах. Кроме того, поддержавшая выдвижение Путина «Единая Россия» решила организовать площадки для сбора подписей на базе шести общественных приемных партии. По словам руководителя регионального исполнительного комитета приморского отделения «Единой России» Ольги КИРИЕНКО, сборщики будут работать в приемных во Владивостоке, Арсеньеве, Артеме, Находке, Уссурийске и Надеждинском районе.

В свою очередь, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей ТУРЧАК сделал важное уточнение: партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора, а просто предоставляет возможность своим сторонникам и другим гражданам поставить подпись в поддержку Владимира Путина. Содействие в сборе подписей оказывают и активисты приморского отделения «Народного фронта», информирующие граждан о том, где можно заполнить подписной лист за действующего президента. Отметим, что сбор подписей за «кандидата от власти» в России осуществляется впервые с 2004 года - в 2008 году Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а в 2012-ом Владимир Путин шли на выборы как кандидаты от парламентской партии - «Единой России».

По сообщениям из соцсетей, во Владивостоке на пунктах сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина наблюдается наплыв туристок из Китая. Китаянки жаждут поддержать российского президента и требуют, чтобы им тоже разрешили поставить свою подпись за первое лицо России. Известно, что в Поднебесной к российскому лидеру население относится с большим уважением и почитанием.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с действующим избирательным законодательством, кандидату в президенты, который баллотируется в порядке самовыдвижения, необходимо в срок до 18.00 по московскому времени 31 января собрать и предоставить в Центризбирком РФ не менее 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. При этом в одном регионе РФ нельзя собирать более 7,5 тысяч подписей. Кандидатам в президенты, выдвинутым зарегистрированными политическими партиями, нужно предоставить в Центризбирком втрое меньше подписей - 100 тысяч, при этом на один субъект федерации должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей. Кандидаты, выдвинутые партиями, представленными в Государственной Думе РФ, от сбора подписей избирателей освобождены.

Активными в сборе подписей оказались приморские сторонники другого самовыдвиженца - условно осужденного оппозиционера Алексея НАВАЛЬНОГО, которых в конце минувшего года регулярно видели на улицах Владивостока. Как и ожидалось, Центризбирком РФ не допустил Навального к участию в выборах, и сейчас основные усилия навальнистов направлены на снижение явки на президентских выборах - к этому призвал своих сторонников их предводитель.

Приморье в лидерах. Но не для всех

Как сказано выше, перед кандидатами, выдвинутыми непарламентскими партиями, стоит более легкая задача, чем перед самовыдвиженцами - им достаточно собрать 100 тысяч подписей, но не более 2,5 тысяч в одном регионе. Наиболее известные «непарламентские» выдвиженцы представляют партии либерального толка - «Яблоко» (Григорий ЯВЛИНСКИЙ), «Гражданскую инициативу» (Ксения СОБЧАК) и «Партию Роста» (Борис ТИТОВ).

Как уточнил руководитель краевого отделения «Партии Роста» Алексей ТИМЧЕНКО, к 12 января в регионе было собрано уже почти 1,7 тысяч подписей из необходимых 2,5 тысяч в поддержку лидера партии, бизнес-омбудсмена РФ Бориса ТИТОВА. Сам федеральный бизнес-омбудсмен на неделе назвал Приморский край в числе «передовиков» по сбору подписей в свою поддержку.

- Процесс сбора подписей идет по графику. Он ведется как на улицах, так и в штабе, многие наши активисты убедили поддержать выдвижение Бориса Титова своих знакомых, - сообщил газете «Золотой Рог» Алексей Тимченко. - В основном подписываются предприниматели, работающие люди, много молодежи - люди, которые хотят, чтобы наша экономика была более сильной.

Сбор подписей в поддержку Григория Явлинского в Приморье поначалу шел весьма сложно, пожаловался в социальных сетях лидер приморского отделения «Яблока» экс-депутат ЗС ПК Николай МАРКОВЦЕВ: не хватало как сборщиков подписей, так и людей, готовых поддержать выдвижение Явлинского в президенты. Напомним, что попытка собрать сопоставимое количество подписей (2230) в поддержку списка кандидатов «Яблока» на последних выборах в Думу Владивостока не увенчалась успехом - в отведенный срок заручиться поддержкой такого количества граждан у партийцев не получилось, и партия попросту не стала сдавать документы в горизбирком.

- Конечно, сбор подписей - это проверка организационных возможностей кандидатов в президенты и их команд. Ведь от способности в сжатые сроки мобилизовать своих сторонников на выполнение серьезной задачи зависит то, соберет кандидат необходимо количество подписей или нет. Однако для политиков, обладающих финансовым ресурсом, этот процесс является еще и возможностью дополнительно напомнить о себе - например, посредством плакатов и другой символики в пунктах сбора подписей, - убежден политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Особняком стоят два кандидата в президенты, которым для регистрации не нужно собирать подписи - Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (выдвинут ЛДПР) и Павел ГРУДИНИН (выдвинут КПРФ). Но если ЛДПР последовательно наращивает свое присутствие в СМИ и на улицах приморских городов с середины прошлого года, продвигая образ бессменного лидера партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО, то представители КПРФ пока в основном занимаются разъяснением того, что из себя представляет «новичок» президентских выборов в РФ Павел Грудинин.

Добавим, что по данным Центра социальных инноваций «Черный куб», явка избирателей Дальневосточного федерального округа на президентские выборы составит не менее 55,4%. Еще 21,1% опрошенных избирателей пока сомневаются или не знают, смогут ли они воспользоваться своим активным избирательным правом в марте. 23,5% респондентов сказали, что наверняка не пойдут на выборы президента. По результатам проведенного в начале января опроса среди тех жителей ДФО, кто 18 марта намерен принять участие в голосовании, пока лидируют действующий президент Владимир Путин (60,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,9%), кандидат от КПРФ Павел Грудинин (9,3%), лидер «Яблока» Григорий Явлинский (1,4%), телеведущая Ксения Собчак (1,4%) и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов (1,1%). Еще 13,5% дальневосточников не определились с выбором кандидата или испортят бюллетень в день голосования. Отдельно подведены итоги опроса по регионам: так, в Приморье за Владимира Путина в начале января были готовы проголосовать 58% тех, кто собирается прийти на участки.

Артем СТРОГИН.