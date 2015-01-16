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В работе исполнительной власти Приморья выявлены противоречия
По итогам экспертизы выявлены 9 актов, содержащих коррупциогенные факторы
По итогам 2014 года в 3 раза увеличилось число выявленных противоречий федеральному законодательству в нормативно-правовых актах Приморья. Лидерами по количеству нарушений стали три департамента исполнительной власти Приморского края - департамент труда и занятости, департамент земельных отношений и департамент по тарифам. Об этом журналистам сообщил руководитель Управления Министерства юстиции РФ по Приморскому краю Игорь БАРАННИК.
- Всего в 2014 году на экспертизу поступило 1670 нормативных правовых актов Приморского края, правовая экспертиза проведена в отношении 1795 актов, - рассказал журналистам Игорь Баранник. - В ходе проведения экспертизы выявлено 120 нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству, а также 9 актов, содержащих коррупциогенные факторы. Наиболее распространенными противоречиями в 2014 году являлись противоречия ФЗ № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан", а также Кодексу об административных правонарушениях.
В частности, были выявлены такие коррупциогенные факторы как установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям, отсутствие или неопределенность сроков, условий и оснований принятия решений, употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера и т.д. Кроме этого, некоторыми нормативно-правовыми актами Приморского края в нарушение положений федерального законодательства на организации возлагалась обязанность предоставлять документы, которые государственный орган должен запрашивать самостоятельно.
Кроме этого, по данным Управления Минюста по Приморскому краю, в прошлом году в 4 раза увеличилось количество отказов муниципальным образованиям в регистрации муниципальных уставов и нормативно-правовых актов об изменении этих уставов. Причину роста этого показателя эксперты Управления связывают с невысоким уровнем профессиональной подготовки специалистов на местах.
Елена АРДАЛЬЯНОВА.
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