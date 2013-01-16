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Маленькие подгузники большой политики
Россияне в 2011 году усыновили 7400, а американцы - 956 российских детей
За антисиротский закон (он же: антимагнитский, закон Димы ЯКОВЛЕВА, закон Ирода, подлецов, людоедов и пр.), страсти по которому не утихают и по сей день, а в минувшее воскресенье с требованием его отмены в столице прошли еще шествие и митинг, проголосовали все пятеро депутатов Госдумы от Приморья. А нас там, напомним, представляют Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, Алексей КОРНИЕНКО, Руслан КОЛЮЖНЫЙ, Виктор ПИНСКИЙ и Светлана ГОРЯЧЕВА.
При этом логика умозаключений при голосовании за закон известна только от Светланы Горячевой, риторика выступления которой на трибуне Госдумы при обсуждении закона напоминала эпоху Карибского кризиса. Рассуждения остальных, голосовавших за закон, неизвестны. Закон одобрила и сенатор от Приморья Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ. Второй наш сенатор Вячеслав ФЕТИСОВ в тот день в Совете Федерации отсутствовал.
Стыдно за… доброту
Поскольку США - снова враг номер один, уместно американцев пристыдить. Эти нехорошие американцы усыновили в 2011 году (по данным «Российской газеты») всего лишь 956 сирот из России, из них 44 инвалида. В то время как хорошие российские граждане – 7400 детей, в том числе 188 инвалидов. Плюс усыновили российских детей: итальянцы – 798, испанцы – 695, французы – 283.
В обсасывании центральными СМИ десятка случаев жестоких издевательств и расправ над экс-российскими детишками их приемными родителями-американцами утонули, а то и вообще не получили освещения на порядок большее число случаев просто фантастических историй о чудесном спасении наших сирот нормальными американцами. К примеру, забылась история о многократной паролимпийской чемпионке пловчихе Джессике Лонг, которую в России знали как безногую девочку-сироту Татьяну Кириллову. И которой в нашей стране ОДНОЗНАЧНО была уготована жизнь сначала в специализированном детдоме, потом в доме инвалидов. Вопрос даже не в целом правильном посыле, что проблему сиротства должны решать прежде всего сами россияне, а в том, что в политическом угаре российско-американских противоречий об тысячи порядочных и ответственных людей просто вытерли ноги. Только лишь потому, что они живут за океаном.
Невыполненная задача
О том, что «мы будем добиваться, чтобы в Приморье не осталось детских домов» экс-губернатор ДАРЬКИН заявил при годовом отчете о деятельности местной администрации, дай бог профессиональной памяти, через два-три года своего губернаторства на пышных таких отчетах в белом доме, сильно напоминавших партхозактив. Сразу подумалось о смелости поставленной задачи, но потом оказалось, что то было намерение федеральной власти. И чье бы ни было, цель-то благая. Но не достигнутая.
В Приморском крае гражданами РФ усыновлено (удочерено) в 2009 году 174 ребенка, в 2010-м – 161, в 2011-м – 155, в 2012 году – 185 детей. Количество детей, имеющих правовые основания к усыновлению, составляло в Приморье в 2011 году в возрасте до 14 лет – 1788 человек, в возрасте от 14 до 18 лет – 1245 человек, по данным статистики. По данным уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Приморья Анны ЛИЧКОВАХИ, на конец 2011 года в крае насчитывалось 12 894 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 1547 - дети-сироты, а 11 347 (88%!!!) - социальные сироты - ребенок, оставшийся без попечения живых родителей по различным причинам.
Задача декларируемая
В связи с принятием депутатами антимагнитского закона (и формальным увеличением таким образом количества обездоленных детей) с целью стимулирования граждан РФ опекать тем или иным образом таких детей, Госдуме предстоит принять еще несколько антисиротских законов вслед главному, наделавшему столько шуму. Намерения уже есть.
В 2013 году взять ребенка из детского дома российским семьям станет проще, а маленькая квартира не будет препятствием для усыновления. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей ИСАЕВ. Будет разрешено усыновлять детей пенсионерам, ветеранам, и одиноким матерям, и бездетным одиноким женщинам.
Основное внимание в 2013 году правительство будет уделять проблемам воспитанников детских домов, а особенно детям-инвалидам.
В первую очередь, размер их квартиры не сможет стать препятствием при усыновлении. Во вторую - планируется увеличивать региональные выплаты семьям, взявшим ребенка на патронатное воспитание.
В 2013 году будет увеличен штат воспитателей и нянечек, ухаживающих за инвалидами в детских домах, а также поднята им зарплата. Еще с 2013 года жилье должен получить каждый сирота. Раздавались еще предложения о выделении усыновителем квартир. Надо хорошо эти намерения запомнить и посмотреть, что из них к концу декабря 2013 года сбудется.
Как это будет в Приморье
Из 83 субъектов федерации Приморский край по количеству детских домов на душу населения на 13 месте по линии от худшего к лучшему. Это данные за 2010 год экспертов подкомиссии по детскому благосостоянию Совета Федерации. В 2012 году в крае детских домов вместе с домами ребенка насчитывалось 28.
Вот и в Законодательном Собрании продолжается работа по подготовке краевого закона, который призван стимулировать усыновление россиянами детей-сирот. Учитывая, что ребенок в Приморье находится в детском доме в среднем около четырех лет, его содержание обходится краевому бюджету в 250 тысяч рублей в год, законодатели предлагают стимулировать усыновителей, выплачивая семье, взявшей ребенка на воспитание, 1 млн рублей.
И тут встает вопрос контроля над этим миллионом. Упрек в торговле детьми, который депутаты Госдумы выдвигали в качестве едва ли основного аргумента при иностранном усыновлении, может быть адресован и российским гражданам. Возможное выделение квартир и миллион (или сколько там?) при усыновлении? Не стимул ли это для махинаций с сиротами?.. Вот и при обсуждении законопроекта в ЗС ПК, как сообщает его пресс-служба, депутат Евгений ЗОТОВ сказал: «Ради миллиона рублей некоторые граждане могут пойти на злоупотребления…»
Как планировалось, обсуждение краевого законопроекта может быть продолжено в январе наступившего года.
Ольга ЖУРМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Лёлька17:51, 16.01.2013#
Автор пишет:"Возможное выделение квартир и миллион (или сколько там?) при усыновлении? Не стимул ли это для махинаций с сиротами?. . " Милочка, а в США наших сирот берут исключительно из сострадания, а не из-за социальных благ, положенных при этом?! Какой детский лепет от матёрого журналиста! Опасаетесь злоупотреблений? - Резонно! Но вспоминается филатовское, что можно теперь отнести к активной массе фарисействующих "рукопожатных": "Ну, а ты у нас на кой, С вострой саблею такой?Мы ж за то тебя и держим, Чтоб берег царёв покой!" Вот тут-то и поработать, заботливо помогая государству и сиротам. Дома это сделать проще, чем заглядывать через океан. Тенденциозность автора зашкаливает: взгляните, как она трактует правильные намерения властей (наконец-то сподобившихся озаботиться сиротскими проблемами!):"Госдуме предстоит принять еще несколько АНТИсиротских законов вслед главному, наделавшему столько шуму". И далее. . . перечисляет правильные , нужные инициативы!! Милочка, это не АНТИсиротские законы! Не стоит бросать хворост в огонь, сжигающий наметившееся было отстраивание общероссийского дома, в котором, наконец, детишкам станет лучше.
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