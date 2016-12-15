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Еще один выходец из ФСБ стал вице-губернатором в Приморье

15 Декабря 2016, 15:31 | Приморье

На должность врио вице-губернатора назначен Геннадий Сыромятнов. Распоряжение об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Геннадий Сыромятнов на новой должности будет курировать вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем свежих идей, гибкости и креативности.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Геннадий Евгеньевич Сыромятнов родился 11 февраля 1962 года в Курской области. Окончил высшую школу КГБ имени Дзержинского по специальности «референт по странам Востока». С 1982 по 2016 годы проходил военную службу по контракту, затем занимал должность помощника губернатора Приморского края. Женат, имеет двух сыновей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморский край  вице-губернатор  геннадий сыромятников 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:29, 15.12.2016#

    ДаЖе Неудевляет

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