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Еще один выходец из ФСБ стал вице-губернатором в Приморье
На должность врио вице-губернатора назначен Геннадий Сыромятнов. Распоряжение об этом подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Геннадий Сыромятнов на новой должности будет курировать вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
Отметим, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что кадровые перестановки необходимы для работы в новом формате, требующем свежих идей, гибкости и креативности.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Геннадий Евгеньевич Сыромятнов родился 11 февраля 1962 года в Курской области. Окончил высшую школу КГБ имени Дзержинского по специальности «референт по странам Востока». С 1982 по 2016 годы проходил военную службу по контракту, затем занимал должность помощника губернатора Приморского края. Женат, имеет двух сыновей.
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