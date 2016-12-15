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В Приморье на главу города завели уголовное дело
Мэра Дальнегорска Игоря Сахуту обвиняют в превышении полномочий при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями, при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в администрации Дальнегорского городского округа.
По версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к должностному преступлению. Проводятся обыски в местной администрации, изымается документация, допрашиваются свидетели. Круг лиц из числа сотрудников администрации, причастных к совершению преступления, устанавливается.
Иван КРЫШАН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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